Haydar Dümen dolandırılmış mı? Haydar Dümen malvarlığına ne oldu? Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen kimdir?

92 yaşında vefatından sonra filmlere konu olacak miras kavgası başladı. Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası için eşi Gül Dümen harekete geçti. Haydar Dümen'in mülklerinin satışı için tüm mülkleri bir emlakçıya devrettiği ortaya çıktı.

Haydar Dümen'in ölümünün ardından eşi benzeri görülmemiş bir miras kavgası başladı. Haydar Dümen'in tüm mal varlığını emlakçıya devrettiği iddia edildi. Öldükten sonra 100 milyon TL'lik mülk emlakçıda kalınca, Haydar Dümen'in eşi Gül Dümmen, kocasının mirasını geri almak için hukuk mücadelesi vermek için düğmeye bastı.

Filmlere konu olacak miras hikayesi

"Haydar Dümen sağlığında bulunduğu bölgedeki emlakçıya satış yapsın diye mallarını devrediyor. Olmaz olmaz ya, olayın ardından emlakçı hayatını kaybediyor. Dümen'in ailesi ne yapacağız derken Haydar Dümen de vefat ediyor... Ve işte filmlere konu olacak hikâye o sırada başlıyor.

Emlakçının varisleri babalarının mirası olduğu için ona göre hareket ediyor. Haydar Dümen'in de çocukları olmadığı için eşi Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesi vermek için düğmeye basıyor.

Emlakçıya devrettiği mülklerin değeri 100 milyon TL

Şimdi o bölgedeki bina, daire, dükkan fiyatları hakkında ufak bir araştırma yaptığımda ortaya hatırı sayılır rakamlar çıkıyor. Bölgedeki dairelerin ortalama metre kare fiyatları 10 bin liradan, deniz görüyorsa 15-20 bin liradan, dükkanlar 25-35 bin lira... Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümen'in de emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon lira...

Hemen sarıldım telefona, Haydar Dümen'in Beyoğlu'ndaki ofisini aradım, ancak kapı duvar... Dümen'in eşi Gül Dümen'e ise birkaç farklı telefondan ulaşamadık. Birçok soru var merak ettiğim ancak ulaşamayınca havada kaldı. Mesela Haydar Dümen ve emlakçı arasında yazılı veya sözlü protokol var mıydı?" .