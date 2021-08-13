Hayata etkili afet bölgesi nedir? Hayata etkili afet bölgesi ilan edilince ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan sel bölgelerinde genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan selin vurduğu bölgede evlerini kaybedenlere yeni evlerin inşa edileceğini de belirtti.

Hayata etkili afet bölgesi nedir? Hayata etkili afet bölgesi ilan edilince ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan sel bölgelerinde genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan selin vurduğu bölgede evlerini kaybedenlere yeni evlerin inşa edileceğini de belirtti.

Cumhrubaşkanı Erdoğan Kastamonu'nun Bozkur ilçesinde yaptığı açıklamada "Kastamonu, Bartın ve Sinop'u genel hayata etkili afet bölgesi ilan ediyoruz." dedi. Peki Hayata etkili afet bölgesi nedir? Hayata etkili afet bölgesi ilan edilince ne olur? Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: AFAD başta olmak üzere Kızılayımızla birlikte bütün araç ve gereçleriyle buradayız. Aşından yemeğine ne gerekiyorsa hepsini yaptık, yapacağız. 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA şu anda sahada faaliyet gösteriyor.

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde karşılaşılabilecek şeyler ise şunlardır:

Afet bölgesi ilan edilen yerde yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsizdir.

Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorundalardır.

Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

Bölgedeki kişiler, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.

Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ NE DEMEK?

Ülkemiz son zamanlarda küresel ısınmanın da etkisiyle bir çok doğal afet yaşadı. Doğal afetlerden sonra zara rgören bölgeler afet bölgesi ilan edilebiliyor. Deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler sonucu bölgede yaşanan krizi daha kolay atlatmak ve doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve bölgedekilere destek olmak için hasar alan yerler afet bölgesi ilan ediliyor. Bu kapsamda afet bölgesi içerisinde bulunanlar çeşitli desteklerden faydalanabiliyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.