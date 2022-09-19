Hayallere Açılan Sur Yapı’da Otel Konforunda Devre Mülk Seçenekleri İle Öncü Olmaya Devam Ediyor
1992 yılından bu yana pek çok prestijli projeyi başarıyla hayata geçirerek sektörde öncü Sur Yapı, Antalya ilinde Tatil Evleri projesini hayata geçirdi. Sur Yapı Tatil Evleri ile Antalya’nın tüm güzelliklerini müşterilerinin ayağına getirmekte. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya birçok hizmet olanakları ile 4 mevsim müşterilerine unutulmaz bir tatil yaşatmaya devam ediyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile ilgili merak edilen tüm detaylara değineceğiz.
2022-09-19 15:42:27
Antalya'da Otel Konforunda Devre Mülk Seçenekleri
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya devre mülk seçeneğinde tüm olanakları müşterilerine sunmakta. Bununla birlikte devre mülk içerisinde; Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Klima, Set Üstü Ocak, Davlumbaz, TV, Uydu Sistemi, Dâhili Telefon Hattı, Balkon Oturma Takımı, Yatak Olabilir Çift Kişilik Kanepe, Tek Kişilik Koltuk, Tv Sehpası, Çift Kişilik Yatak Baza Takımı, Yemek Masası, Elektrikli Su Isıtıcı, Kasa, Mikrodalga Fırın, Saç Kurutma Makinesi, Tost Makinesi, Ütü, Ev Tekstili, Mutfak Ekipmanı gibi ihtiyaç duyulan birçok eşya bulunmakta. Yapmanız gereken sadece valizinizi getirmek.
1+1 Devre Mülk
- Konaklama Kapasitesi 4 Kişi
- Salon+ Mutfak
- Yatak Odası
- Banyo
- Balkon ve Teras
2+1 Devre Mülk
- Konaklama Kapasitesi 6 Kişi
- Giriş Holü
- Koridor
- Salon ve Mutfak
- Yatak Odası
- Yatak Odası
- Banyo
- Balkon ve Teras
3+1 Devre Mülk
- Konaklama Kapasitesi 8 Kişi
- Giriş Holü
- Salon ve Mutfak
- Yatak Odası-1
- Yatak Odası-2
- Yatak Odası
- Banyo
- Banyo
- Balkon ve Teras
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