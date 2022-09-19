Hayallere Açılan Sur Yapı’da Otel Konforunda Devre Mülk Seçenekleri İle Öncü Olmaya Devam Ediyor

1992 yılından bu yana pek çok prestijli projeyi başarıyla hayata geçirerek sektörde öncü Sur Yapı, Antalya ilinde Tatil Evleri projesini hayata geçirdi. Sur Yapı Tatil Evleri ile Antalya’nın tüm güzelliklerini müşterilerinin ayağına getirmekte. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya birçok hizmet olanakları ile 4 mevsim müşterilerine unutulmaz bir tatil yaşatmaya devam ediyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile ilgili merak edilen tüm detaylara değineceğiz.