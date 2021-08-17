Hayalet Tabur nedir? Taliban'ın ilerlemesinde hayalet tabur detayı

Hayalet Tabur nedir? ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi ile Taliban 20 yıl aradan sonra yeniden Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdi. Taliban'ın kısa sürede ülkeyi ele geçirmesinin detayında 'hayalet tabur' unsuru yer alıyor. Taliban güçlerinin sayısı 70 bin ile ifade edilirken Afgan ordusunun 300 bin kişilik olduğu söyleniyordu. Peki arada sayısal olarak ve silah teknolojisi olarak bu kadar fark varken Taliban kısa sürede nasıl Afganistan'ı ele geçirdi. Afganistan'da hayalet tabur ne demek?

Hayalet Tabur nedir? ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi ile Taliban 20 yıl aradan sonra yeniden Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdi. Taliban'ın kısa sürede ülkeyi ele geçirmesinin detayında "hayalet tabur" unsuru yer alıyor. Taliban güçlerinin sayısı 70 bin ile ifade edilirken Afgan ordusunun 300 bin kişilik olduğu söyleniyordu. Peki arada sayısal olarak ve silah teknolojisi olarak bu kadar fark varken Taliban kısa sürede nasıl Afganistan'ı ele geçirdi. Afganistan'da hayalet tabur ne demek?

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü yeniden ele egçirmesi ülkede kaosa nen oldu. Kısa sürede ülke yönetimini ele geçiren Taliban'ın nasıl bu kadar hızlı ilerlediği tartışmalara neden oldu. ABD Başkanı Biden dün "Afganistan'ın tarafımızdan eğitilmiş ve iyi donatılmış 300 bin askeri ve subayı vardı. Taliban ise sadece 75 bin kişiydi." dedi. Peki arada sayısal olarak ve silah teknolojisi olarak bu kadar fark varken Taliban nasıl ülke kontrolünü ele geçirdi. Tüm dünya bu soruya yanıt ararken konuyla ilgili "Hayalet Tabur" iddiaları gündeme geldi. Peki nedir bu hayalet tabur.

HAYALET TABUR NEDİR?

Milliyet yazarlarından Güneri Cıvaoğlu Taliban'ın nasıl bu kadar hızlı ilerlediği konusunda dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Cıvaoğlu yazısında "Her biri 800 asker ve rütbeliden oluşan 46 hayalet tabur! Hesapladım... 36 bin 800 hayalet asker... Afganistan, Amerika'dan daha fazla para sızdırmak için yıllardır bunu yapıyormuş. Para, büyük ihtimalle birilerinin cebine akmış." ifadelerine yer verdi.

TALİBAN KAÇ KİŞİ?

Taliban'a mensup kişilerin sayısı net olarak bilinmieyor.

TALİBAN NE DEMEK?

Peştuca bir kelime olan, ṭālibān, ṭālib'in çoğuludur "öğrenciler" anlamına gelir. Arapça ṭālib'e Farsça çoğul eki -ān eklenerek oluşturulmuş bir kelimedir. Arapçada ṭālibān "öğrenciler" değil, "iki öğrenci" anlamına gelir. Kelimenin Arapça çoğulu ṭullāb'dır.

Taliban, 1996'dan 2001'e kadar, Afganistan'ın kabaca dörtte üçüne hükmetmiş ve şeriatın katı bir yorumunu uygulamıştır. 1994 yılında Afgan İç Savaşı'nın önde gelen gruplarından biri olarak ortaya çıkmıştı ve büyük ölçüde Afganistan'ın doğu ve güneyindeki Peştun bölgelerindeki geleneksel İslami okullarda eğitim görmüş ve Sovyet-Afgan Savaşı'nda savaşmış öğrencilerden (talebe) oluşmaktaydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.