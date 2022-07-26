Havucun faydaları nelerdir? Havucun kalorisi nedir?

Havucun faydaları nedir? Havucun besin değeri nedir? Havucun zararı var mı? Havuç (Daucuscarota), maydanozgiller familyasından, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi olarak tanımlanmaktadır.

Havuç besini halk dilinde farklı adlar ile anılmaktadır. Bunlar, gelinparmağı, pürçüklü, balkamış, deper otu, yerebatan, yer otu, yerekaçan, kızıl ot gibi değişik isimlerle kullanılır.Havuç besini içeriğinde bol miktarda A, B, C, D ve E vitaminleri barındırmaktadır. Ayrıca karoten, şeker ve fosfor bakımında da oldukça zengin bir besindir.Havuç besini hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

Havuç Neye İyiGelir?

Havuç nelere iyi gelir? Havucun en bilindik yararları arasında,

doğal A vitamini kaynağı olduğu için göz sağlığını, görme gücünü artırmaya iyi gelir. Kemik bozuklukları ve osteoporoza karşı etkilidir. Mucizevi besinlerden havuç içeriğinde bulunan potasyum ve posa içeriği ile kolesterole, hipertansiyona karşı iyi gelir.

Havucun Faydaları?

Hem lezzeti ile sofralarımızı süsleyen besinlerden havucun sağlığa olan faydaları da saymakla bitmez. Havucun faydaları şu şekildedir:

Göz sağlığını, görme gücünü artırır.

Kemik bozuklukları ve osteoporoza karşı etkilidir.

kolesterol iyi gelir hipertansiyona karşı savaşır.

Safra kesesi ve karaciğer enzimlerini düzenlenmesi üzerinde çok etkilidir.

bağışıklığı güçlendirir.

akciğer kanseri ve lösemiye karşı savaşır.

sindirim sistemini destekler ve kabızlığı önler.

Gözleri güneşten ve katarakt gibi göz sorunlarından korur.

Havuç suyu Hamile ve emziren kadınlar için çok besleyicidir.

tip 2 diyabeti önlemeye yardımcı olan sağlıklı bir besindir.

Havuç suyu Döküntü ya da sedef hastalığı gibi cilt sorunlarına yardımcıdır.

Havucun Zararları Var Mı?

Mucizevi bir besin ürünü olan havucun sağlığa olan faydasının yanı sıra bazı zararları da mevcuttur. Bunlar şu şekildedir:

Kan şekerini hızlı yükseltebilir, bu nedenle şeker hastalığı olanların daha dikkatli tüketmeleri gerekmektedir.

Havuç suyu anne sütünün tadını değiştirebilir. Aşırı havuç tüketiminden kaçınmak gerekir.

Aşırı havuç tüketiminde havucun içerisinde bulunan beta-karoten, cildin turuncu-sarı bir renk almasına neden olabilir.

Havucun BesinDeğeri Nedir?

Havucun kalorisi nedir? Havucun 100 gramında 41 kalori bulunmaktadır. 1 orta boy (40 gr ) havuç 16 kalori olarak hesaplanmıştır. Besin Değeri Nedir? Havucun besin değeri %86.0 Karbonhidrat

%9.0 Protein

%5.0 Yağ .