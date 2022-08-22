Havrita kapatıldı mı? Havrita nedir, ne işe yarıyor? Havrita olayı nedir? Havrita neden kapatılsın şikayetleri aldı? Hayvan severler Havrita başı boş köpek haritası uygulamasına savaş açmış durumda. Sosyal medyaya da yansıyan tartışmada Havrita sitesinin köpekleri hedef gösterdiği iddiası ile kapatılması çağrısı yapıldı. Bu çağrıya bazı ünlüler de destek verirdi. Bazı kullanıcılar ise havrita uygulamasının başı boş köpeklerin nerelerde olduğuna dair vatandaşı koruyucu bilgi verdiğini düşünüyor. Kamuoyunda oldukça tartışılan Havrita'nın ne olduğu ve ne işe yaradığı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Havrita kapatıldı mı? Havrita nedir, ne işe yarıyor? Havrita olayı nedir? Havrita neden kapatılsın şikayetleri aldı? Hayvan severler Havrita başı boş köpek haritası uygulamasına savaş açmış durumda. Sosyal medyaya da yansıyan tartışmada Havrita sitesinin köpekleri hedef gösterdiği iddiası ile kapatılması çağrısı yapıldı. Bu çağrıya bazı ünlüler de destek verirdi. Bazı kullanıcılar ise havrita uygulamasının başı boş köpeklerin nerelerde olduğuna dair vatandaşı koruyucu bilgi verdiğini düşünüyor. Kamuoyunda oldukça tartışılan Havrita'nın ne olduğu ve ne işe yaradığı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Sosyal medyada hayvan severler Havirta adlı başı boş köpeklerin yerinin belirlendiği sitenin kapatılması çağrısında bulundu. Son günlerde oldukça tartışılan konulalardan biri olan Havirta'nın ne olduğu ve neden kapatılmak istendiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hayvanseverler “Havrita” (Başıboş köpek haritası) uygulamasının kalkması için sosyal medyada kampanya başlattılar. Bu çağrıya ünlü isimlerden de destek geldi. #havritakapatılsın etikleti ile binlerce paylaşım yapıldı ve paylaşım sonrası Havrita'nın kapatılıp kapatılmadığı merak ediliyor.

Havrita kapatıldı mı?

Havrita sitesine giriş yapanlar sitenin bir süre geç açılması üzerine Havrita kapatıldı mı? sorusunu soruyor. Ancak site kapatılmadı. Sadece yoğunluktan site geç açılıyor. #havritakapatılsın etiketi ile binlerce kişi sitenin kapatılmasını istemişti. Ünlüler de bu isteği yinelemişti. Metin Uca, Kaan Arlı, Cenk Eren, Celil Nalçakan, Yonca Evcimik, Gaye Su Akyol ve Ceylan Ertem de Havrita'nın kapatılmasını istedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülsaniye Ekmekçi, kullanıcıların sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini harita üzerinde işaretledikleri uygulamanın kapatılması için harekete geçti.

Havrita nedir, ne işe yarıyor?

Havrita Türkiye genelinde kullanıcılar tarafından işaretlenen başı boş köpeklerin nerelerde hangi ilçe ve semtlerde olduğunu belirten bir sitedir. Havrita ile başıboş köpeklerin nerlerde olduğu kolayca öğrenilebiliyor. Havrita başıboş köpek saldırılarından korunmak isteyenlerin sıkça ziyaret ettiği bir site. Havrita üzerinden yayınlanan bilgiler, kullanıcılar tarafından sağlanmaktadır. Havrita, paylaşımı yapılmış hiçbir durum/olay için lehine veya aleyhine dilek, istek veya öneride bulunmaz. Havrita, başıboş köpekleri veya köpekler aracılığıyla olumsuz duruma/durumlara sebep olmuş/olacak hiçbir kuruluşu/şahsı hedef göstermez veya hedef gösterilmesini teşvik etmez.

"İki günlük linç kampanyasından sonra uygulama girişlerinde artışlar oldu"

DHA'ya konuşan Havrita-Başıboş Köpek Haritası'nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak ise Havrita'nın “Burada köpekler gösterilmiş gidin zarar verin” gibi bir çağrısı, misyonu olmadığını söyledi. Koçak, “Bir müptezel köpeğe kötülük yapmak istiyorsa ‘haritadan bakayım' demez. İki günlük linç kampanyasından sonra uygulama girişlerinde artışlar oldu. 1 saat öncesinde 3 bin 542 giriş yapıldı” diye konuştu.

İşaretlemelerin iyi niyetli olmadığını vurgulayan Av. Ekmekçi, “Havrita sokakta köpek istemeyen, hayvanların toplatılıp öldürülmesini isteyen kişilerin oluşturduğu bir uygulamadır. Sokakta görülen köpeklerin işaretlenmesini istiyorlar. Her yerden işaretlemeler yapılıyor. Bu işaretlemeler iyi niyetli değil çünkü işaretlenen yerde aynı gün ya da ertesi gün köpek öldürme vakaları duyuyoruz. Bize bu yönde ihbarlar geliyor. Bakıyoruz uygulamada işaretlenmiş yer mi diye evet öyle olduğunu görüyoruz” diye konuştu.