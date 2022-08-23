Havrita kapatıldı mı? Havrita neden kapatıldı? Havrita olayı nedir? Sosyal medyada uzun süre tartışılan Havrita başı boş köpek haritası sitesi ile ilgili adım atıldı. Hayvan severler Havrita ile köpeklerin hedef gösterildiğini iddia etmişti. Sitenin amacının vatandaşı bilgilendirmek ve başı boş köpek olan bölgelerin işaretlenerek tedbir alınmasını sağlamak olduğu belirtildi. Havrita'ya erişim engeli getirilmesine karar verildi.

Havrita kapatıldı mı? Havrita neden kapatıldı? Havrita olayı nedir? Sosyal medyada uzun süre tartışılan Havrita başı boş köpek haritası sitesi ile ilgili adım atıldı. Hayvan severler Havrita ile köpeklerin hedef gösterildiğini iddia etmişti. Sitenin amacının vatandaşı bilgilendirmek ve başı boş köpek olan bölgelerin işaretlenerek tedbir alınmasını sağlamak olduğu belirtildi. Havrita'ya erişim engeli getirilmesine karar verildi.

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça tartışılan konulardan biri olan Havrita ile ilgili karar verildi. Havan severler Havrita ile başıboş köpeklerin hedef gösterildiğini iddia etmişti. Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması 'Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra harekete geçildi.

Havrita kapatıldı mı?

Havrita sitesi üzerinden Türkiye genelinde nerede başı boş sokak köpeği var kullanıcılar tarafından işaretleriniyordu. Bu durum hayvanları hedef haline getildiği iddia edildi. Sosyal medayada da oldukça fazla tartışılan Havrita'ya erişim engelleme getirildi.

Havrita neden kapatıldı?

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği (PAWGUARD) avukatı Muhammed Yusuf Damnalı, 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarından kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle siteye ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi, bunun üzerine 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Havrita nedir?

Havrita Türkiye genelinde kullanıcılar tarafından işaretlenen başı boş köpeklerin nerelerde hangi ilçe ve semtlerde olduğunu belirten bir sitedir. Havrita ile başıboş köpeklerin nerlerde olduğu kolayca öğrenilebiliyor. Havrita başıboş köpek saldırılarından korunmak isteyenlerin sıkça ziyaret ettiği bir site. Havrita üzerinden yayınlanan bilgiler, kullanıcılar tarafından sağlanmaktadır. Havrita, paylaşımı yapılmış hiçbir durum/olay için lehine veya aleyhine dilek, istek veya öneride bulunmaz. Havrita, başıboş köpekleri veya köpekler aracılığıyla olumsuz duruma/durumlara sebep olmuş/olacak hiçbir kuruluşu/şahsı hedef göstermez veya hedef gösterilmesini teşvik etmez.