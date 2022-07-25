Hava durumu: Meteoroloji’den o iller için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre öğle saatlerinden itibaren Van'ın doğu kesimleri ile zamanla Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Van'ın doğu kesimleri ile zamanla Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 21°C, 35°C

Az bulutlu, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KOCAELİ 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın iç ve dağlık kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AMASYA 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, zamanla Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu, zamanla doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık .