Hatmi çiçeği sinirleri yatıştırıyor

Güneşli ve ılıman iklimlerde yetişen ebegümecigiller ailesine ait hatmi çiçeği insan sağlığına çok faydalı. Peki hatmi çiçeğinin vücudumuza faydaları neler? Hatmi çiçeğini nasıl tüketmeliyiz? Sizler için araştırdık...



Beyaz, pembe, kırmızı, turuncu, lila renkte çiçeklere sahip hatmi çiçeği ebegümecigiller ailesine aittir. Deve gülü, hire, silindir çiçeği ve gülhatmi gibi isimlerle de tanınır. Güneşli ve ılıman iklime sahip yerlerde doğal olarak yetişir.

Hatmi çiçeği aktarlarda kurutulmuş olarak satılır. Aktarlardan temin edeceğiniz kuru hatmi çiçeğini demleyerek çay olarak tüketebilirsiniz.

Hatmi çiçeğinin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Hatmi çiçeği kronik öksürüğü sonlandırıyor. Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi kış mevsimi hastalıklarını iyileştirmeye yardımcı oluyor. Mide hastalıklarını iyileştiriyor. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek olarak gaz sancısını ve hazımsızlığı önlüyor. Doğal bir ağrı kesici olan hatmi çiçeği iltihapları da kurutuyor. Hatmi çiçeği doğal bir idrar sökücüdür. Düzenli kullanılırsa cildi yeniler ve nem kazandırır. Hatmi çiçeğiyle saçlarınızı yıkarsanız saçlarınız parlak ve canlı gözükür.

Hatmi çiçeği sinire ve strese iyi gelip, strese dayalı uyku problemlerini ortadan kaldırır. Hatmi çiçeğiyle yapılan gargara sayesinde diş ve diş eti problemleri ortadan kalkar. Düzenli olarak kullanıldığında vücudun direnci artar, bağışıklık sistemi güçlenir ve vücut hastalıklardan korunur.

Hatmi çiçeği emziren annelerin sütlerini artırır. Sütten faydaları bebeğe geçerek bebeğin de bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Adet dönemini sancılı geçiren kadınların bu problemini ortadan kaldırır. Ayrıca hatmi çiçeği sivilce lekelerini de giderir.

Hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir?

Kaynattığınız bir fincan suyun içerisine bir çay kaşığı kuru hatmi çiçeği ekleyip beş dakika boyunca demlenmeye bırakın. Daha sonra afiyetle tüketin. Tadından hoşlanmazsanız içerisine tarçın da ekleyebilirsiniz. Günde 1 veya 2 fincan tüketmeniz tavsiye edilir.

Fakat hatmi çiçeği kullanmadan önce alerjik bir reaksiyon görmemek için mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Hatmi çiçeğinin vücuda bir zararı var mı?

Hatmi çiçeğinin bilinen bir yan etkisi yoktur. Fakat hamile kadınların tüketilmesi tavsiye edilmez. Ayrıca diyabet, tansiyon gibi hastalıklara sahipseniz mutlaka doktor kontrolünde bu çayı tüketmeniz gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.