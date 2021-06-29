Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma aşısı kimlere yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 'Rapel veya hatırlatma dozu Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak' açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından vatandaşlar Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu aşı kimlere yapılacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Hatırlatma dozu kelime anlamı olarak pekiştirme olarak kullanılıyor. Yani aşılanmış kişilere pekiştirme aşısı olarak 3. doz aşı yapılması anlamına geliyor. Hatırlatma dozu ile korona aşılarının vücutta oluşturdukları antikor tepkisinin yeniden ortaya çıkması amaçlanıyor.

Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma aşısı kimlere yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Rapel veya hatırlatma dozu Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından vatandaşlar Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu aşı kimlere yapılacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Hatırlatma dozu kelime anlamı olarak pekiştirme olarak kullanılıyor. Yani aşılanmış kişilere pekiştirme aşısı olarak 3. doz aşı yapılması anlamına geliyor. Hatırlatma dozu ile korona aşılarının vücutta oluşturdukları antikor tepkisinin yeniden ortaya çıkması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında "Hatırlatma dozu veya hatırlatma dozu Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" dedi. Hatırlatma dozunun ne olduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından sonra herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu aşı kimlere yapılır?

Hatırlatma dozu nedir?

Hatırlatma dozu kelime anlamı olarak pekiştirme anlamında kullanulabilir. Yani aşı takvimi tamamlanmış olan kişilerde pekiştirme aşısı anlamına gelir. Hatırlatma dozu aşılama koronavirüs aşılamasında 3. doz anlamına gelebilir. Bazı aşıların bir kez uygulanması yeterli iken, bazı aşılar için daha fazla sayıda doz uygulanmasına ve pekiştirme (hatırlatma dozu) dozlarına ihtiyaç vardır. Hatırlatma dozu nedir sorusuna yanıt verecek olursak Hatırlatma dozu pekiştirme aşısıdır. Aşının vücutta yaptığı antikor seviyesini arttırmaya yönelik bir takviye aşıdır.

Hatırlatma dozu aşı kimlere yapılır?

Hatırlatma dozu koronavirüs aşılamasının ilk uygulandığı kişilere ve yaşlı kişilere uygulanabilir. Aşıların koroyuculuk seviyesi azaldıkça hatırlatma dozu aşı uygulanabilir.

224 delta varyantı tespit edildi

Bakan Koca açıkalamasında şunları dile getirdi: 26 ilde 224 vaka delta varyantı olarak tespit edildi. 224 vakanın 134'ü İstanbul'da tespit edildi. Özellikle delta varyantı artıyor dedi Bakan Koca. İki doz arasındaki aşılama süresinin yarın bilim kurulunda gündeme geleceğini söyledi.

60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili de yarınki bilim kurulu toplantısında gündemde olacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.