Hatice İrkin kimdir? Hatice İrkin kaç yaşında? Hatice İrkin hangi dizide oynadı?
Hatice İrkin kimdir? Hatice İrkin kaç yaşında? Hatice İrkin hangi dizide oynadı? Genç oyuncu Hatice İrkin'in dizi çekimleri sırasında yüz felci geçirdiği öğrenildi. Dizide kaçırılma sahnesinde aşırı strese girdiği belirtilen genç oyuncunun birden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yüz felci geçirdiği açıklandı. Olay sonrası Hatice İrkin'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Hatice İrkin'in hayatı ve biyografisi...
2021-11-11 12:12:20
Kırık Hayatlar adlı dizide Öykü Yılmaz karakterinicanlandıran Oyuncu Hatice İrkin'in çekimler sırasında yüz felci geçirdiği belirtildi. İzmir'in Urla ilçesinde çekimlerine devam eden dizide rüzgar ve yoğun stres nedeniyle Hatice İrkin'in aniden rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Dizideki kaçırılma sahnesinde stres yapan genç oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; İrkin'in Urla'daki rüzgar ve stres nedeniyle felç geçirdiği öğrenildi. İrkin, ilaç tedavisi ve egzersizlerle bir süre tedavisine devam edecek.
Hatice İrkin kimdir?
Hatice İrkin'den gelen üzücü haber sonrası Hatice İrkin kimdir sorusu internette araştırılmaya başlandı.
Hatice İrkin 26 Haziran 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hatice İrkin oyuncudur.
21 yaşında olan genç oyuncu bir çok dizi ve filmde rol aldı.
1.64 cm boyuna olan genç oyuncu "Kayıp Prenses, Üç Harfliler Adak, Kırık Hayatlar" adlı yapımlarda rol aldı.
Hatice İrkin'in rol aldığı yapımlar
Kırık Hayatlar (Öykü Yılmaz, Dizi 2021)
Üç Harfliler: Adak (Aysun, Film 2019)
Kayıp Prenses (Film 2018)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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