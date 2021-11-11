Hatice İrkin kimdir? Hatice İrkin kaç yaşında? Hatice İrkin hangi dizide oynadı?

Hatice İrkin kimdir? Hatice İrkin kaç yaşında? Hatice İrkin hangi dizide oynadı? Genç oyuncu Hatice İrkin'in dizi çekimleri sırasında yüz felci geçirdiği öğrenildi. Dizide kaçırılma sahnesinde aşırı strese girdiği belirtilen genç oyuncunun birden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yüz felci geçirdiği açıklandı. Olay sonrası Hatice İrkin'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Hatice İrkin'in hayatı ve biyografisi...