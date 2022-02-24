Hatay'da yarın okullar tatil mi? 25 Şubat Cuma Hatay'da okular tatil edildi mi? Hatay'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Hatay'da yarın (25 Şubat) okullar tatil mi? 25 Şubat Cuma Hatay'da okular tatil edildi mi? Hatay'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? soruları Hatay'da yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından soruluyor. Hatay'da kuvvetli fırtına nedeniyle binaların çatısı uçmuş ve pek çok ağaç kökünden sökülmüştü. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Hatay'ın bazı ilçelerinde 24 Şubat'ta öğleden sonrası için okullar tatil edilmişti. 25 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hatay'da yarın (25 Şubat) okullar tatil mi? 25 Şubat Cuma Hatay'da okular tatil edildi mi? Hatay'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? soruları Hatay'da yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından soruluyor. Hatay'da kuvvetli fırtına nedeniyle binaların çatısı uçmuş ve pek çok ağaç kökünden sökülmüştü. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Hatay'ın bazı ilçelerinde 24 Şubat'ta öğleden sonrası için okullar tatil edilmişti. 25 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hatay'da şiddetli fırtına nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi. Fırtınada pek çok evin çatısı uçtu ve direkler söküldü. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Dörtyol Kaymakamlığı'nca ilçedeki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği açıklandı. 24 Şubat'ta öğelden sonrası için okullar tatil edildi.

Hatay'da yarın okullar tatil mi?

Hatay'da yaşanan fırtına nedeniyle 24 Şubat günü için Dörtyol ilçesinde okulların öğleden sonra tatil edilmesine karar verilmişti. Ancak yarın yani 25 Şubat için böyle bir açıklama bulunmuyor. Tersi yönde bir açıklama gelene kadar 25 Şubat'ta Hatay'da okullar açık olacak.

25 Şubat Cuma Hatay'da okular tatil edildi mi?

Hatay'da kuvvetli fırtına etkili oluyor. Erzin ilçesinde de onlarca ağaç kökünden söküldü. İskenderun Limanı'nda ise yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu. Çatıların uçtuğu Dörtyol ilçesinde okullar, öğleden sonra tatil edildi. 25 Şubat günü için ise herhangi bir tatil duyurusu henüz yapılmadı.

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