DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sarıgül tarih verip açıkladı: 60 gün içinde bu olmazsa genel başkanlığı bırakırım
''Rusya'nın saldırılarında 205 çocuk öldü''
Altın neden yükseliyor? Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altın daha da artar mı?
Abdurrahman Dilipak: ‘Mavi Marmara’nın hatırasını bile koruyamadık
Ahmet Hakan'dan Selçuk Bayraktar çiftinin paylaşımına övgü
Hatay'da yangın mı çıktı? Hatay'da orman yangını nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü?
Survivor Barış Nisa'yı dövdü mü? Barış Murat Yağcı kadın mı dövdü? Nisa'dan Survivor Barış ile ilgili flaş iddia
Altın tırmanışa geçti! Son beş haftanın zirvesinde
Wall Street'teki analistlerden altınla ilgili dikkat çeken değerlendirme
'Putin'e güven yüzde 80'i geçti'
New York'ta ırkçı saldırı: ''Türklerden nefret ediyorum'' diye bağırarak bıçakladı
Elon Musk duyurdu: Tesla araçlar evlerdeki prizlerden şarj edebilecek
Millet İttifakı'nda 'Gültekin Uysal krizi'
Hatay'da orman yangını
'Tayyip Bey'e olan sevgi ve güven zayıflamış olarak devam ediyor'

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

BURSA

19:52

04:44
19:52
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:36

04:29
19:36
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:19

04:13
19:19
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:02

03:56
19:02
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:53
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

ANKARA

19:36

04:29
SAHUR
19:36
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Hatay'da yangın mı çıktı? Hatay'da orman yangını nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü?

Hatay'da yangın mı çıktı? Hatay'da orman yangını nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü?

Hatay'da yangın mı çıktı? Hatay'da orman yangını nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü? Havaların ısınmasıyla orman yangını haberleri de gelmeye başladı. Hatay'dan da son gelen haberler üzücü. Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangınının söndürme çalışmaları devam ediyor.

41 Dakika Önce
2022-04-18 09:41:12
Hatay'da yangın mı çıktı? Hatay'da orman yangını nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü?

Hatay'da yangın mı çıktı? Hatay'da orman yangını nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü? Havaların ısınmasıyla orman yangını haberleri de gelmeye başladı. Hatay'dan da son gelen haberler üzücü. Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangınının söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da yangın mı çıktı?

Konaklı Mahallesi'nde gece ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. Hatay'da orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.

Hatay'da orman yangını nerede çıktı?

Yangın Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıktı. 2 farklı noktada çıkan yangına müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında söndürme faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, iki noktadaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangına rüzgar nedeniyle şimdilik havadan müdahale edilemiyor.

Yangın söndürüldü mü?

Hatay Dörtyol'da ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı. Twitterdan yapılan açıklamada, "01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma" denildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş