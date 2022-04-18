Hatay'da yangın mı çıktı? Hatay'da orman yangını nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü? Havaların ısınmasıyla orman yangını haberleri de gelmeye başladı. Hatay'dan da son gelen haberler üzücü. Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangınının söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da yangın mı çıktı? Hatay'da orman yangını nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü? Havaların ısınmasıyla orman yangını haberleri de gelmeye başladı. Hatay'dan da son gelen haberler üzücü. Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangınının söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da yangın mı çıktı?

Konaklı Mahallesi'nde gece ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. Hatay'da orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.

Hatay'da orman yangını nerede çıktı?

Yangın Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıktı. 2 farklı noktada çıkan yangına müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında söndürme faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, iki noktadaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangına rüzgar nedeniyle şimdilik havadan müdahale edilemiyor.

Yangın söndürüldü mü?

Hatay Dörtyol'da ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı. Twitterdan yapılan açıklamada, "01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma" denildi. .