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TIMETURK / GENEL / Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından, Hatay'da Eren Kış-2 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda 718 personel görev alıyor.

16 Dakika Önce
2021-11-11 09:54:25
Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hatay'da "Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 718 personel görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması için yürütülen Eren Kış operasyonları, kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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