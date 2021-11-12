Hastalıktan kurtaran doğal antibiyotik tarifi

Antibiyotikler özellikle kış aylarında yakalandığımız mevsimsel hastalıklar yüzünden sıkça başvurduğumuz ilaçların başında geliyor. Antibiyotikler sayesinde vücudumuzdaki enfeksiyonlar hızlı bir şekilde tedavi ediliyor ve çok çabuk iyileşebiliyoruz. Fakat antibiyotikler bilinçsizce ve çok sık kullanılınca vücuda zarar da veriyor. Bu zararlardan korunmak için doğal ürünlerle hazırlayabileceğiniz, sizleri hastalıktan kurtaracak bir antibiyotik tarifimiz var...



Antibiyotikler enfeksiyonların hızlı bir şekilde tedavi edilmesini sağlar. Özellikle kış aylarında yakalandığımız mevsimsel hastalıklar grip, soğuk algınlığı, nezleden kurtulmak için antibiyotik kullanımına başvuruyoruz. Antibiyotikler vücudumuzdaki enfeksiyonları hızlıca tedavi edip daha çabuk ayağa kalkmamızı sağlıyor. Fakat antibiyotikler bilinçsizce ve çok sık kullanılırsa vücuda yarar yerine zarar veriyor. Kimyasal yapısı yüzünden bazı bünyelerde alerjiye yol açıyor, yararlı bakterileri yok edebiliyor, bağışıklığı zayıf düşürebiliyor, böbreklere ve bağırsaklara zarar verebiliyor.

Kimyasal ürünlere başvurmadan evde hazırlayabileceğiniz doğal bir antibiyotik sayesinde de enfeksiyonları hızlıca tedavi edebilir ve hastalıktan kurtulabilirsiniz. Üstelik bu doğal antibiyotiği hazırlamak da hiç zahmetli bir iş değil!

Doğal antibiyotik nasıl hazırlanır?

Doğal antibiyotik için üç dal taze sarımsak veya üç diş kuru sarımsak, bir tane limonun suyu, iki parmak ucu kadar taze zencefil veya bir tatlı kaşığı toz zencefil, yarım defne yaprağı ve dövülmüş karanfil temin etmeniz gerekiyor.

Tüm malzemeleri havanda iyice ezin veya blenderdan geçirin. Bu karışımı kavanoza doldurup buzdolabında saklayın. Her gün sabah-öğlen-akşam yarım tatlı kaşığı kadar bu karışımdan yiyebilirsiniz. 6 yaşından büyük çocuklar ise günde bir kez bir tatlı kaşığı tüketebilir. Daha küçük çocuklara kullanmak istiyorsanız mutlaka bir doktora danışmalı ve onayını almalısınız.

Karışımın içindeki maddeler vücutta zararlı mikroorganizmaların üremesini önler. Faranjiti olanlar, sinüziti olanlar, üst solunum yollarında sıkıntı olanlar, sık sık nezle, grip olanlar bu karışımı kullanarak antibiyotiğe olan ihtiyaçlarını büyük ölçüde azaltabilir. Bu karışımı doktor Ender Saraç da tavsiye etmektedir.

Fakat bu karışım ağır hastalıklar ve ciddi enfeksiyonlar için uygun değildir. Daha ziyade soğuk algınlığı, nezle, gribal enfeksiyonlar geçirenler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve çok hastalanıp çok antibiyotik kullananların tercih edebileceği bir seçenektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.