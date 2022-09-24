Hasta yakını: 'Doktorunuzu saklayın, gerekeni yaparım. O adamı vururum'

Sağlıkta şiddet her geçen gün daha da korkutucu boyutlara dönüşüyor. Bir hasta yakınının SABİM üzerinden yazdıkları okuyanların kanını dondurdu. Hasta yakınının 'Bebeğim sakat doğarsa doktorunuzu saklayın, gerekeni yaparım. Ben o adamı vururum' sözleri dikkat çekti.