Hassan Akhund kimdir? Taliban başbakanın kim olacağını açıkladı! ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra kontrolü yeniden ele geçiren Taliban ülkedeki hükümeti açıkladı. Taliban sözcüsü Hassan Akhund'un başbakan olduğunu duyurdu.

Hassan Akhund kimdir? Taliban başbakanın kim olacağını açıkladı! ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra kontrolü yeniden ele geçiren Taliban ülkedeki hükümeti açıkladı. Taliban sözcüsü Hassan Akhund'un başbakan olduğunu duyurdu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan'ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı.

Hassan Akhund'un vekaleten Başbakan olduğu, Abdulgani Birader'in başbakan yardımcısı olduğu açıklandı. Hassan Akhund Başbakan, Molla Baradar Başbakan Yardımcısı, Saraceddin Hakkani İçişleri Bakanı olarak görev alacak. Molla Yakup, Afganistan Savunma Bakanlığı görevini yürütecek.

MOLLA HASAN AKHUND KİMDİR?

Taliban sözcüsü tüm dünyanın merakla beklediği açıklamayı yaptı. Taliban yeni geçici hülümeti açıkladı. Yeni hükümette başbakanın Molla Muhammed Hasan Akhund olacağı açıklandı.

TALİBAN'IN AÇIKLADIĞI HÜKÜMETTE YER ALAN İSİMLER

Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund

Başbakan Yardımcısı: Molla Baradar

Başbakan Vekili: Molla Muhammed Hassan

İçişleri Bakanı: Sirajuddin Haqqani

Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund

Savunma Bakanı: Mevlevi Muhammed Yakub

Eğitim Bakanı: Nurullah Munid

Kültür Bakanı: Hayrullah Hayruka

Adalet Bakanı: Abdulhakim Şarayi

Hac ve Din İşleri Bakanı: Nur Mehmed Sakıb

Sınır ve Kabile İşleri Bakanı: Nurullah Nuri

TALİBAN KİMDİR?

Arapça talib (öğrenci) kelimesinin çoğulu Taliban (öğrenciler) adını benimseyen örgüt, ülkenin güneyinde Molla Ömer Ahund liderliğinde yaklaşık 50 medrese öğrencisiyle birlikte 1994'te kuruldu. Aslen Kandaharlı olan Molla Ömer, bir süre Pakistan'da ardından da Kandahar'ın kuzeyindeki Meyvend ilçesinde medrese eğitimi aldı. Sovyet işgaline karşı savaştı.

Gelenekçi bir yapıya sahip Afgan toplumu içerisinde hızla taraftar toplayan ve yükselen grup, amacını, Sovyet savaşı ve akabinde patlak veren iç savaşlar sırasında ortaya çıkan savaş ağalarından kurtulmak olarak tanımladı.

Kuruluş felsefesini de Afganistan'da İslam'a dayalı bir yönetim getirmek olarak tanımladı.

Kurulduktan birkaç ay sonra çoğunluğu medrese ve şeriat okulu öğrencileri olmak üzere savaşçı sayısı 20 bini buldu. Kısa süre sonra Pakistanlı Peştun etnik kökenden Mevlana Samiul Hak liderliğindeki Darul Ulum Hakkaniye medresesi öğrencilerinin önemli bir kesimi de yine örgüte dahil oldu. Öğrenciler hareketinin mensuplarının çoğu ülkenin güneyindeki Peştun kökenli kişilerden ve Pakistan'daki medreselerde eğitim gören mülteci ailelerin çocuklarından oluştu.

Analistlere göre, örgütün kuruluşundan itibaren en büyük destekçisi ve yol göstericisi kuşkusuz Pakistan istihbarat teşkilatı (ISI) oldu. Uzmanlar, hem askeri eğitimin hem de maddi desteğin doğrudan ISI tarafından sağlandığını belirtiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.