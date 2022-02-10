Hasret Dalkoparan kimdir? Hasret Dalkoparan neden öldürüldü?

Hasret Dalkoparan kimdir? Hasret Dalkoparan neden, nasıl öldürüldü? İstanbul'da kan donduran bir cinayet yaşandı. Dini nikahlı kocası Ozan Dum tarafından işkence gören 1 çocuk annesi ve hamile anne Hasret Dalkoparan korkunç şekilde katledildi. Önce silahla öldürülen Hasret Dalkoparan'ın kol ve bacaklarının eşi tarafından koparıldığı öğrenildi. Cani katil ise ilk ifadesinde 'Beni aldattığını düşünmüştü. Böyle olsun istemezdim.' dedi. Hasret Dalkoparan'ın ölümü sosyal medyada da geniş yer buldu. Hasret Dalkoparan'ın kim olduğu ve nasıl öldürüldüğü araştırılmaya başlandı.

Hasret Dalkoparan kimdir? Hasret Dalkoparan neden, nasıl öldürüldü? İstanbul'da kan donduran bir cinayet yaşandı. Dini nikahlı kocası Ozan Dum tarafından işkence gören 1 çocuk annesi ve hamile anne Hasret Dalkoparan korkunç şekilde katledildi. Önce silahla öldürülen Hasret Dalkoparan'ın kol ve bacaklarının eşi tarafından koparıldığı öğrenildi. Cani katil ise ilk ifadesinde "Beni aldattığını düşünmüştü. Böyle olsun istemezdim." dedi. Hasret Dalkoparan'ın ölümü sosyal medyada da geniş yer buldu. Hasret Dalkoparan'ın kim olduğu ve nasıl öldürüldüğü araştırılmaya başlandı.

İstanbul Ümraniye'de Adem Yavuz Mahallesi'nde korkunç bir cinayet işlendi. Dini nikahlı eşi Ozan Dum ile birlikte yaşayan Hasret Dalkoparan korkunç çekilde öldürüldü. Dini nikahlı eşinden sürekli şiddet gören ve işkenceye maruz kalan Hasret Dalkoparan abisinin evine sığındı. Ancak Dalkoparan, kocası tarafından başından vuruldu. Ölümünün üzerine ise cani kocası tarafından kol ve bacakları kesildi. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen talihsiz kadının katili aynı gün Çekmeköy'de yakalandı. Yapılan inceleme sonucu cani kocanın 18 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Hasret Dalkoparan kimdir?

Hasret Dilkopran İstanbul'da yaşıyordu.

Dini nikahlı eşi tarafından işkence gören Hasret Dalkoparan, eşi Ozan Dum tarafından vahşice katledildi.

Hasret Dalkoparan 1 çocuk annesiydi ve aynı zamanda hamileydi.

Hasret Dalkoparan'a 1,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vahşice öldürüldü.

Cani koca, kızının gözü önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı. Polislerin çalışması sonucu yakalanan cani koca tutuklandı.

Kan donduran ifade

Cani koca Ozan Dum'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Dum şunları söyledi: "Ben eşimi beni aldattığını düşündüğüm için öldürdüm. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim" diyerek pişman olduğunu dile getirdi.

Baba Dilkoparan: Ciğerimiz yanıyor

Talihsiz kadının acılı babası Derya Dalkoparan "İşte bildiğiniz gibi televizyonlarda şu anda zaten yayınlarda her yerde duyuluyor. Komple mahalle biliyor. Bu şahıs buradan giriyor. Bakın buradan geliyor. Buradan içeri giriyor ve torunlarım, gelinim ve kızımın içeride olduğunu biliyor. Bildiği halde direkt girip kafasına ağzını kapatarak kafasına ateş ediyor. 18 yaşındaki kızımı öldürüyor. 18 yaşındaki kızımı kaybettim. Ciğerimiz yanıyor. Canımız yanıyor. Ben gene söylüyorum. En ağır, en ağır cezayı versinler." şeklinde konuştu. .