HSK'da görev dağılımı belli oldu. Yapılan seçim sonucunda 1. Daire Başkanlığı'na Halil Koç yeniden seçildi. Üyeliklere ise Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç seçildi. Peki Hasan Yılmaz kimdir? HSK 1. Daire üyesi Hasan Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

HSK'da görev dağılımı belli oldu. Yapılan seçim sonucunda 1. Daire Başkanlığı'na Halil Koç yeniden seçildi. Üyeliklere ise Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç seçildi. Peki Hasan Yılmaz kimdir? HSK 1. Daire üyesi Hasan Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yapılan toplantıda HSK'da görev dağılımı belli oldu. 1. Daire Başkanlığı'na Halil Koç yeniden getirildi, üyeliklere ise Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç seçildi.

HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığı'na Mehmet Akif Ekinci getirilirken 2. Daire, Sinan Esen, Ergün Şahin, Cumhur Şahin, Aysel Demirel ve Bilal Temel'den oluştu.

Hasan Yılmaz kimdir?

1974'te Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Zonguldak‘ta tamamladı. 1996 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak farklı illerde görev yaptıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken 16.10.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Hasan Yılmaz evli ve dört çocuk babasıdır.

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