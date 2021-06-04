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Hasan Yeşildağ kimdir? Hasan Yeşildağ nereli, kaç yaşında?

Hasan Yeşildağ kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki isim olarak bilinen Hasan Yeşildağ'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Hasan Yeşildağ kimdir? Hasan Yeşildağ nereli, kaç yaşında?

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04.06.2021 16:51:50
Hasan Yeşildağ kimdir? Hasan Yeşildağ nereli, kaç yaşında?

Hasan Yeşildağ kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki isim olarak bilinen Hasan Yeşildağ'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Hasan Yeşildağ kimdir? Hasan Yeşildağ nereli, kaç yaşında?

Hasan Yeşildağ kimdir?

Hasan Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nden arkadaşı.

1961 Rize doğumlu olan Yeşildağ'ın 1990 yılından beri halı saha işletmeciliği, inşaat ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri var. İş adamı olan Hasan Yeşildağ bir çok alanda faaliyet gösteriyor. 

Kasımpaşa ve Rize Spor Kulüplerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. En önemlisi AK Parti Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı.

 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo gibi medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran Esmedya 2017 yılından itibaren Hasan Yeşildağ'a satılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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