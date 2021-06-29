Hasan Subaşı kimdir? Hasan Subaşı nereli kaç yaşında? Antalya milletvekili Hasan Subaşı'nın kim olduğu son zamanlarda internette sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 2018 seçimlerinde İYİ Parti'den Antalya milletvekili seçilen Hasan Subaşı'nın hayatı ve biyografisi.

Hasan Subaşı kimdir? Hasan Subaşı nereli kaç yaşında? Antalya milletvekili Hasan Subaşı'nın kim olduğu son zamanlarda internette sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 2018 seçimlerinde İYİ Parti'den Antalya milletvekili seçilen Hasan Subaşı'nın hayatı ve biyografisi.

Hasan Subaşı'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Antalya milletvekili Hasan Subaşı'nın hayatı ve biyografisi haberimizin detayında olacak.

Hasan Subaşı kimdir?

Hasan Subaşı 16 Şubat 1950 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi.

Hasan Subaşı Türk siyasetçidir.

Hasan Subaşı İYİ Parti Antalya milletcekildir.

İlk ve ortaokulu Antalya'da, liseyi İstanbul Işık Lisesinde tamamladıktan sonra 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Hasan Subaşı Hukuk Fakültesi mezunudur. Askerliğini, Hava Kuvvetlerinde Yedek Subay rütbesinde Savcı olarak yaptı.

Hasan Subaşı 1989 yılında Antalya Belediye Başkanı seçildi. Döneminde, Antalya'da 3030 Sayılı Kanuna göre Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı alt belediyeleri oluşturularak "Büyükşehir Belediyesi" kuruldu.

Büyükşehir belediyesi statüsü ile 1994 yılında yapılan ilk seçimde yeniden seçildi ve 1999 yılına kadar görev yaptı. 28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde DYP'den aday oldu ancak seçilemedi. 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Antalya milletvekili olarak meclise girdi.Hasan Subaşı evli ve iki çocuk babasıdır.

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