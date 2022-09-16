Hasan Mezarcı ne dedi? Hasan Mezarcı tesettür ve içki açıklaması gündemdeki yerini aldı. Konuşulan açıklamalarda İslamiyet hakkında da sözler sarf etti. İşte Hasan Mezarcı son yorumu.

Hasan Mezarcı tesettür ve içki açıklaması gündemdeki yerini aldı. Konuşulan açıklamalarda İslamiyet hakkında da sözler sarf etti. İşte Hasan Mezarcı son yorumu.

Hasan Mezarcı ne dedi?

Kendini mesih ilan eden Hasan Mezarcı'nın her konuşması tartışılıyor. Son olarak Mezarcı;

"Benim Mesih olduğumu Allah pek çok kişiye de gösteriyor. Diğer peygamberlerden farklı olarak... Bana Allah Musa'nın turda ne yaşadığını teorik olarak değil adeta yaşatarak gösterdi. İş Kur'an'a gelince Müslümanlar, Muhammed'i aradan çıkarıyorlar... Ya Allah'ı konuşturuyorlar. Vallahi yalan söylüyorlar. Hz. Muhammed böyle bir şey söylemedi. Benim bazı haramları helal kılmaya yetkim var. İçki yasağıyla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Tesettür, harem, selam onunla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Kadınlar artık mecbur değil. Dolayısıyla dininizi güncelleyin... Hayatım boyunca hiç bir tarikata, cemaate, örgüte, partiye sempati duymadım. Özgürlüğümü kısıtlayacak hiçbir yapıyla yürüyemem" dedi.

Hasan Mezarcı tesettür ve içki açıklaması

Hasan Mezarcı dini güncelleyebileceği sözleriyle tartışmalara neden oldu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hakkında da yorum yapan Mezarcı; tesettür, harem, selam, içki konusundaki ahkamı kaldırdığına yönelik bir açıklama yaptı.

Mezarcı için sosyal medyada birçok yorum yapıldı.