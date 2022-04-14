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TIMETURK / GENEL / Hasan Mezarcı'dan tepki çeken paylaşım

Hasan Mezarcı'dan tepki çeken paylaşım

Kendisini 'Mesih' ilan eden eski milletvekili Hasan Mezarcı, sağlık açısından zorunluluk olduğu gerekçesiyle 'su içmenin orucu bozacağına dair dini ahkâmı iptal ettiğini' açıklaması tepki topladı.

2 Saat Önce
2022-04-14 12:02:54
Hasan Mezarcı'dan tepki çeken paylaşım

Kendisini 'Mesih' ilan eden eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, sosyal medya hesabından Ramazan orucuyla ilgili yaptığı bir paylaşım tepki çekti.

Twitter'dan paylaşım yapan Hasan Mezarcı, "İyi geceler çocuklar. Su içmenin sağlık açısından zorunluluk olduğunu, uzun süre susuz kalmanın zararlarını biliyorsunuz. Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkâmı iptal ettim. Oruç tutanlar, su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin; suyunu içsin, orucuna devam etsin" yazdı.

Mezarcı ayrıca, "Dinde, îmanda, ibâdette zorlama yoktur, gönüllülük esastır. Oruç tutmakta zorlananlar tutmayabilir veya oruç gün ve saatlerini kendilerine göre ayarlayabilirler. Su içmek sağlık açısından zorunluluk olduğu için orucu bozmaz. Âile, mahalle, toplum, devlet baskısıyla, ibadet olmaz" ifadesini kullandı.

İşte Mezarcı'nın o paylaşımı:

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Mezarcı'nın oruçla ilgili paylaşım sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ekran Resmi 2022-04-14 12.13.11

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