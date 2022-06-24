Hasan Kılıç Efendi kimdir? İsmailağa cemaatinin yeni lideri kim oldu? Hasan Kılıç (Hasan Efendi) kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Efendi 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Mahmut Efendi'nin yerine İsmailağa cemaatinde kimin geçeceği merak edilirken beklenen duyuru geldi. Beklenen açıklama Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu beklenen açıklamayı yaptı. Ahmet Ustaosmanoğlu duyurusunda babası Mahmut Efendi'nin 'Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum' şeklinde vasiyette bulunduğunu açıkladı. Peki Hasan Kılıç Efendi kimdir? İsmailağa cemaati yeni lideri Hasan Efendi nereli, kaç yaşında?

Hasan Kılıç Efendi kimdir? İsmailağa cemaatinin yeni lideri kim oldu? Hasan Kılıç (Hasan Efendi) kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Efendi 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Mahmut Efendi'nin yerine İsmailağa cemaatinde kimin geçeceği merak edilirken beklenen duyuru geldi. Beklenen açıklama Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu beklenen açıklamayı yaptı. Ahmet Ustaosmanoğlu duyurusunda babası Mahmut Efendi'nin "Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" şeklinde vasiyette bulunduğunu açıkladı. Peki Hasan Kılıç Efendi kimdir? İsmailağa cemaati yeni lideri Hasan Efendi nereli, kaç yaşında?

İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Efendi 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Mahmut Efendi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip son yolculuğuna ebedi istirahatgahına uğurlandı. Binlerce kişinin katıldığı cenazede Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu İsmailağa cemaatinin başına kimin geçeceği konusunda önemli açıklama yaptı. Ahmet Ustaosmanoğlu açıklamasınsa şunları söyledi: "Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, 'Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum' Allah hepinizden razı olsun.

Hasan Kılıç Efendi kimdir?

İsmalağa cemaatinin yeni lideri olacağı konuşulan Hasan Kılıç'ın kim olduğu cemaat içinden ve vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor.

Hasan Kılıç İsmailağa cemaatinde oldukça etkili, sayılan ve sevilen bir kişidir.

Hasan Kılıç 1930 yılında Trabzon'un Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi.

İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa'da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi'ye manevî dersini Nuri Efendi vermişti.

Erdoğan Hasan Efendi'yi ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Efendiyi de Fatih'teki evinde ziyaret etmişti.

Erdoğan'ın Hassan Efendi'ye yaptığı ziyarette Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu da yer aldı. Erdoğan'ın Hasan Kılıç Hoca'ya yaptığı ziyaretin fotoğraflarını, Mahmut Efendi'nin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabından paylaştı. .