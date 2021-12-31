Hasan Karakaya kimdir? Hasan Karakaya ne zaman vefat etti? sorusu şıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda yaptığı konuşmada 'Hasan Karakaya en büyük hayalinin peygamber efendimizin dizinin dibinde ders dinlemek olduğunu söylemiştir. Köşesini kiraya verenlerden, zulme boyun eğenlerden olmamıştır.' dedi. İşte Hasan Karakaya'nın hayatı ve biyografisi...

Hasan Karakaya kimdir? Hasan Karakaya ne zaman vefat etti? sorusu şıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"nda yaptığı konuşmada "Hasan Karakaya en büyük hayalinin peygamber efendimizin dizinin dibinde ders dinlemek olduğunu söylemiştir. Köşesini kiraya verenlerden, zulme boyun eğenlerden olmamıştır." dedi. İşte Hasan Karakaya'nın hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"nda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Hasan Karakaya en büyük hayalinin peygamber efendimizin dizinin dibinde ders dinlemek olduğunu söylemiştir. Hayır ile anılmayı murat ettiğini dile getirmiştir Karakaya. Karakaya linç edilme pahasına özgürlükleri savunmayı sürdürmüştür. Köşesini kiraya verenlerden, zulme boyun eğenlerden olmamıştır. Darbecilere şirin görünmek uğruna prim vermemiş, haysiyetini korumuştur. Dünyamda 2 kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir üstad Necip Fazıl Kısakürek, diğeri de Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır."

Hasan Karakaya kimdir?

Hasan Karakaya 1957 yılında dünyaya geldi ve 30 Aralık 2015 tarihinde hayatını kaybetti.

Hasan Karakaya Yeni Akit gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı olarak görev yapıyordu.

Hasan Karakaya 1957 yılında Manisa ilinin Salihli ilçesinin bir köyünde doğmuştur. İlkokul eğitimini Salihli'de tamamladıktan sonra imam hatip lisesine gitmek istedi ancak gidemedi. Lise eğitimiden sonra Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nda okudu.

Öğrencilik yıllarında gazetelere edebi yazılar yazdı. İlhan Bardakçı'nın önerisi üzerine Barış gazetesinde yazdı, sonra yazı işleri müdür yardımcısı olarak Yenigün gazetesine geçti, buradan da Başkent gazetesine geçti ve bir yıl sonra (22 yaşında) gazetenin yazı işleri müdürü oldu.

Hasan Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gezisine katılmak üzere Suudi Arabistan'da bulunduğu 30 Aralık 2015'te Medine'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Cenazesi 1 Ocak 2016'da Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

Yenişafak Yazarı Hasan Öztürk ise yazısında Hasan Karakaya için "Cumhurbaşkanı Erdoğan onun için “yol arkadaşım” derdi. Benim içinse bir abi ve program ortağıydı Hasan Karakaya." dedi Öztürk yaısına şöyşe devam etti: 30 Aralık 2015'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini takip için gittiği Medine'de, Peygamberimiz'in dizinin dibinde kalp krizinden vefat etti. Şayet o geziden salimen dönüp gelebilseydi, 2016'nın ilk programını da birlikte yapacaktık. Ama olmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.