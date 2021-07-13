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TIMETURK / GENEL / Hasan Cevher kimdir? Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e silahlı saldırı!

Hasan Cevher kimdir? Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e silahlı saldırı!

Hasan Cevher kimdir? Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e silahlı saldırı! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Cevher, olay yerinde yaşamını yitirdi.

3 Saat Önce
2021-07-13 15:08:34
Hasan Cevher kimdir? Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e silahlı saldırı!

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Hasan Cevher kimdir? Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e silahlı saldırı! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Cevher, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hasan Cevher kimdir?

2020 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenli şube müdürlüğü yapan Hasan Cevher Hakkari'ye tayin olmuştu. 2 çocuk babası Cevher orada Çevik Kuvvet'ten sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımıcı olarak görev yapıyordu. İddiaya göre psikolojik sorunları olan bir polis memuru makamına geldi ve henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Hasan Cevher'i vurdu. Cevher olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hakkari Valiliği'nden açıklama geldi

Hakkari Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan CEVHER Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh ÇULCU tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh ÇULCU olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır.

Emniyet Müdürü Hasan CEVHER, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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