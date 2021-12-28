Hasan Cansız kimdir? Hasan Cansız ne zaman öldü? Hasan Cansız nereli kaç yaşında? Vefat eden ünlü iş insanı Hasan Cansız'ın oğlu Atilla Cansız babasının mirasının bir kısmının üvey kardeşine bırakılması üzerine soy bağının tespiti için DNA testi yapılmasını istedi. Bunun üzerine vefat eden iş insanının mezarının açılarak örnek alınacak. Atilla Cansız üvey kardeşinin babasından olmadığını iddia ediyor.

Hasan Cansız nereli kaç yaşında? Vefat eden ünlü iş insanı Hasan Cansız'ın oğlu Atilla Cansız babasının mirasının bir kısmının üvey kardeşine bırakılması üzerine soy bağının tespiti için DNA testi yapılmasını istedi. Bunun üzerine vefat eden iş insanının mezarının açılarak örnek alınacak. Atilla Cansız üvey kardeşinin babasından olmadığını iddia ediyor. Basına yansıyan gelişmelerden sonra Hasan Cansız kimdir? Hasan Cansız ne zaman öldü? gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. İşte Hasan Cengiz'in hayatı ve biyografisi...

Hasan Cansız kimdir?

Hasan Cansız İş insanıydı.

Türkiye'nin önde gelen mayo markalarından olan Kom Mayo'nun sahibi olan Hasan Cengiz vefatından sonra miras haberleri gündeme gelmeye başladı.

Hasan Cansız 1926'da doğdu ve 95 yaşında vefat etti.

1950'de Galatasaray'da küçük bir atölyede iç çamaşırı üreterek kurduğu Kom'u, 1961 yılında Bomonti'deki fabrika binasına taşıdı.

Kendi kumaş ve dantelini üretmek için makine parkına yatırım yaptı.

Aynı yıllarda Manhattan International'la ek bir lisans anlaşması yaparak erkek gömlek dikimine başladı.

1970'lerde Amerikan iç çamaşırı firması Hollywood Vasserette'le lisans anlaşması yapan Kom'un üretim hacmi büyüdü.

Bu büyüme 1980'li yıllarda da sürdü. Günümüzde mayo, bikini ve iç giyim üreten ve ithal eden bir marka olarak faaliyetini sürdürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.