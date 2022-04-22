'Konuşanlar' programı ile reyting rekorları kıran Hasan Can Kaya'nın bu kez de romantik komedi filmi hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Ünlü komedyenin sinema filminin ne zamana çıkacağını, filmin adını ve filmin kadrosunda kimlerin olduğunu merak konusu oldu. Peki, Hasan Can Kaya sinema filmi ne zaman çıkıyor? Filmde hangi oyuncular rol alıyor?

YouTube kanalında yayınladığı Konuşanlar programıyla ünlenen ve daha sonra Acun Ilıcalı ile anlaşan ve programını Exxen platformuna aktaran Hasan Can Kaya, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ünlü komedyenin bu başarısını reyting rekorları kırarken bir film projesiyle taçlandıracağı öğrenildi.

Romantik komedi filmi çekeceği söylenen Hasan Cana Kaya'nın farklı bir karakterle hayranlarıyla buluşmaya hazırlandığı belirtildi. Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Nulook Yapım ve Hack Creative ortaklığında yeni filminin 20 Ocak 2023'te vizyona gireceği öğrenilirken, romantik komedi tarzında olacak olan filmin adının henüz netlik kazanmadı ve filmin adının önümüzdeki haftalarda belirleneceği aktarıldı.

Hasan Can Kaya filminde hangi oyuncular yer alıyor?

Hasan Can Kaya yeni film projesine imza atarken, filmin kadrosunda bazı detayların belirlendiği, bazı detayların ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Filmin başrollerinde Hasan Can Kaya'nın yanı sıra ünlü bir oyuncu ile anlaşma sağlandığı ve oyuncunun isminin şu anda gizli tutulduğu belirtildi. .