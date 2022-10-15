Harry Potter Hagrid öldü mü? Robbie Coltrane (Hagrid) neden öldü? Robbie Coltrane kimdir?

Robbie Coltrane kimdir? Sinema dünyasının en çok izlenen film serilerinden olan Harry Potter'da Hagrid rolünü canlandıran oyuncu Robbie Coltrane'den kötü haber geldi. Harry Potter hayranlarını üzen gelişme sonrası Harry Potter Hagrid öldü mü? Robbie Coltrane (Hagrid) neden öldü? soruları sıkça sorulmaya başlandı.

Robbie Coltrane kimdir? Sinema dünyasının en çok izlenen film serilerinden olan Harry Potter'da Hagrid rolünü canlandıran oyuncu Robbie Coltrane'den kötü haber geldi. Harry Potter hayranlarını üzen gelişme sonrası Harry Potter Hagrid öldü mü? Robbie Coltrane (Hagrid) neden öldü? soruları sıkça sorulmaya başlandı.

Sinema dünyasına adını altın harflerle yazdıran Harry Potter film serisinin en öenmli karakterlerinden biri olan Hagrid (Robbie Coltone) 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. İskoçya'da Larbert'teki evinin yakınlarındaki bir hastanede öldüğü belirtildi.

Harry Potter Hagrid öldü mü?

Hagrid'in ölümü film sevenlerini derinden sarstı. Üzücü haber kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Emma Watson, Coltrane ile olan bir fotoğrafını paylaşarak onun ne kadar ince ve kibar biri olduğunu ve hiç unutulmayacağını yazdı.

Robbie Coltrane (Hagrid) neden öldü?

Ünlü serinin yazarı J. K. Rowling de Twitter'da şu satırlara yer verdi:

“Robbie gibi birini bir daha asla uzaktan tanıyamayacağım. İnanılmaz bir yetenekti. Onu tanıdığım, onunla çalıştığım ve onunla güldüğüm için çok şanslıydım. Başta çocukları olmak üzere ailesine sevgi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

Robbie Coltrane kimdir?

Robbie Coltrane (Anthony Robert McMillan) 30 Mart 1950 yılında İskoçya'da dünyaya geldi. Robbie Coltrane oyunculuk kariyerine Edinburgh'da komedi kulüplerinde başladı.

İskoç oyuncu Harry Potter film serilerinde Hagrid karakteri ile tüm dünyada tanındı.

Daha sonra soy adını değiştirerek Londra'ya televizyon dünyasına girmek için giden Robbie Coltrane 1993-2006 yıllarında gösterilen “Cracker” dizisinde rol alarak üne kavuştu. Coltrane bu rolüyle Bafta kazandı.

Pek çok dizi ve sinema filminde rol alan ünlü oyuncu artık efsanaler arasına girmeyi başarmıştı.

Coltrane, Harry Potter serisinde canlandırdığı Hagrid karakteriyle de adını tüm dünyaya duyurdu.

Coltrane' “Nuns On The Run”, “Mona Lisa” ve “Ocean's 12”filmlerinde de rol aldı. .