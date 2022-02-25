Harkov nerede? Harkov şehri haritadaki yeri? Kharkov (Harkiv) hangi ülkede? Ukrayna'nın doğu bölgesinde yer alan Harkov kentinin Rusya kontrolüne geçtiği iddia edildi. Ukrayna'nın ikinci büyük kenti olan ve 1.5 milyondan fazla kişinin yaşadığı Harkov kentinde insanlar metro istasyonlarına sığınmış durumda.

Harkov nerede? Harkov şehri haritadaki yeri? Kharkov (Harkiv) hangi ülkede? Ukrayna'nın doğu bölgesinde yer alan Harkov kentinin Rusya kontrolüne geçtiği iddia edildi. Ukrayna'nın ikinci büyük kenti olan ve 1.5 milyondan fazla kişinin yaşadığı Harkov kentinde insanlar metro istasyonlarına sığınmış durumda.

Harkov Ukrayna'nın en ömemli kentlerinden biri... Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkov da derin sessizlik sürüyor. Harkov'da yaşayanlar evlerinin ışıklarını dahi açamıyor. Rus işgalinden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Harkov'da halk metro istasyonlarına sığınmış durumda. Ukrayna'nın doğusunda yer alan kent Rus işgalinin ilk başladığı bölgelerden biri oldu. Bölgeden çok sayıda patlama sesleri geliyor. CNN International muhabiri, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov'da "bir dizi gürültülü patlamaya" şahit olduğunu aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de Harkov halkının metrolara sığındığı ve güneşin doğuşuyla şehri terk etmek için harekete geçen Harkovluların uzun araç kuyrukları oluşturduğu görüldü.

Harkov nerede?

Harkov Ukrayna'nın Kuzey Doğu bölgesinde yer alıyor. Sözde ayrılıkçı cumhuriyetlerin yer aldığı Donbas bölgesine yakın olan Harkov Rus işgalinden ilk etkilenen kentlerin başında geliyor. Rusya Ukrayna topraklarına saldırı düzenlemiş, ülkenin pek çok kentinden patlama haberleri gelmeye başlamıştı.

Harkov şehri haritadaki yeri?

Halk metro istasyonlarına saklandı

Ukrayna'daki son durumu CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu Harkov'daki durumu anlattı. CNN Türk ekranlarında açıklama yapan Topçu, Harkov'un hayalet şehre dönüştüğünü belirtti. Topçu açıklamasında şunları dile getirdi: 1,5 milyon nüfusa sahip olan Harkov'da insanlar metro duraklarına ve sığınaklara kaçtı. Dün gece elektrik vardı ama kimse korkudan ışıklarını yakmıyordu. Işıklarını yaktıkları takdirde hedef olabileceklerini düşünüyorlar. Vatandaşların tedirgin olduğunu ifade edebiliriz. Sokaklarda birkaç kişi gözüküyor. Geriye kalanlar ya şehri terk etti, ya da sığınaklara saklandı.

Harkov hakkında

Harkiv veya Harkov Ukrayna'nın ikinci büyük şehri, Harkiv Oblastı'nın idari merkezidir. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alır. 2006 yılı sayımlarına göre nüfusu 1.461.300 kişidir.

Harkov Ukrayna'nın temel endüstri, eğitim ve kültür merkezlerinden biridir. Sanayisi özellikle daha çok askeri ürünler ve makine sanayi üzerinedir. Bu şehirde yüzlerce sanayi şirketi vardır. Bunlardan en ünlüleri birer dünya devi olan Morozov Tasarım Ofisi ve Malışev Tank Fabrikasıdır. 1930'lardan bu yana tank üretiminin liderleri; Hartron (uzay ve nükleer elektronik) ve de Turboatom türbinleri üreticileridirler.

Harkov şehrinin en önemli noktalarından biri de, Avrupa'nın en büyük 3., Dünyanın 7. büyük şehir meydanı olan Özgürlük Meydanı'dır .