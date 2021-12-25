Hangi yorgan daha sıcak tutuyor?

Kış artık iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Çoktan yaz boyu kullandığımız pikeleri kaldırdık yorganlara geçtik. Peki yorgan satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? En sağlıklı yorgan hangisi? Hangi yorgan sıcak tutar? Sizler için bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik...



Kış aylarının gelişiyle soğuk havalar kendini gösterdi. Havalar serinleyince ilk iş yaz boyu kullandığımız pikeleri kaldırıp tekrar yorganlarımızı ve battaniyelerimi ortaya çıkarıyoruz. Onlara sarılıp sıcacık uykular çekiyoruz.

Yorgan satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Yorgan seçerken yatak boyutu ve kişi kapasitesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yorganlar tek kişilik, çift kişilik ve bebek yorganı olarak 3 ayrı kategoride satılmaktadır. Bu yüzden yatağınızın kaç kişilik olduğunu ilk olarak göz önünde bulundurmanız gerekir. Aynı zamanda yorganınızın yatağınızdan yirmi cm daha geniş olması önemlidir. Yanlış boyutlarda seçilen yorganlar rahatlığınızı bozar ve estetik bir görünümü olumsuz etkiler.

Yorgan satın alırken doğru kumaş türünü seçmeye de özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü bazı insanlar alerjik reaksiyon gösterme eğilimindedir. Bu yüzden anti alerjik yorganlar da piyasada satılmaktadır.

Satın alacağınız yorganın terletmemesine de özen göstermeniz gerekiyor. Bunun için hava alan bir yorgan satın almalısınız. Bu tarz yorganlar gece boyu sizi terletmeyecektir.

Piyasada hangi yorgan modelleri satılıyor?

İpek yorganlar - İpekten üretilen yorganlar hafif ve yumuşak yapıya sahip oldukları için en çok tercih edilen yorgan türlerindendir. Antialerjik özelliğe sahiptirler ve terleme sorunu yaşamanıza neden olmazlar. İpek yorganların en büyük dezavantajı ise fiyatlarının oldukça yüksek olmasıdır.

Yün yorganlar - Yünden üretilen yorganlar sıcak yapısıyla soğuk geceler için sıklıkla tercih edilir. Soğuk iklimli bir bölgede ikamet ediyorsanız yün yorganlar sizin için iyi bir seçenek olacaktır. Yün yorganların en büyük dezavantajı ağır ve kalın olmasıdır. Ağır yapısı uyku sırasında rahat etmenize engel olabilir.

Kaz tüyü yorganlar - Kaz tüyünden üretilen yorganların ısı tutma kapasitesi oldukça yüksektir. Hafif ve yumuşak bir yapıya sahip oldukları için konforlu bir uykuya olanak tanırlar. Kaz tüyü yorganlar, gıdık tüyü ve sırt tüyü olmak üzere ikiye ayrılır.

Pamuk yorganlar - İçerisine hava hapsetme özelliğine sahip olduğu için yalıtım konusunda üst düzey bir performansları vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.