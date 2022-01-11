Hangi yiyecekler bebeğe gaz yapıyor?

Gaz, yemek yeme ve sindirme sürecinin bir sonucudur. Yetişkinler bu süreci çoğu zaman tolere edebilir. Fakat küçük bebekler için durum pek de öyle değildir. Peki annelerin tükettiğini hangi besinler bebekte gaza sebep olur? Sizler için araştırdık...



Bebekler dünyaya geldikten sonra uyum sağlamaya çalışırken, beslenme ve sindirim konusunda da birçok yenilik yaşar. Beslenme ve sindirme konusunda yaşanan yenilikler ve alışma süreci acı verici ve zorlayıcı olabilir. Bebeklerin yaklaşık %20'sinde 4. aya dek görülen gaz sorunu, bebekler ve anne babalar için sıkıntılı bir durumdur. Gaz sorununun birden çok nedeni bulunur. Bu nedenlerden biri bebeğin beslenme aşamasında doğru bir pozisyonda tutulmamasıdır. Yanlış pozisyonda tutulan bebek süt ve mama alırken fazlaca hava yutar. Bu hava yemekten hemen sonra çıkarılmazsa bebeğe gaz sorunu olarak geri döner.

Hangi yiyecekleri anne tüketirse bebekte gaza neden olur?

Gaz problemin annenin beslenme tarzına bağlı olarak da oluşabilir. Anne sütünde bebeğe gaz yapan besinler hakkında bilgili olmak ve doğru seçimler yapmak, annenin sütü yüzünden bebekte oluşacak gazın önüne geçmeye yardımcı olacaktır. Anne sütünden bebeğe geçerek gaz sancılarına neden olan yiyecekleri sizler için derledik.

Bakliyatlar - Fasulye, bebekte gaz oluşmasına neden olan yiyecekler listesinde ilk sırada yer almaktadır. Fasulye ve mercimek gibi bakliyatlarda bulunan rafinoz isimli şeker sindirim esnasında yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde de gaz sorununa neden olabilir.

Brokoli ve karnabahar - Brokoli, gazın gelişim noktası olan kalın bağırsaklara kadar sindirilmez. Aynı zamanda karnabahar ve brokoli içeriklerinde bulunan sülfür bileşikleri yüzünden de gaz sorununa neden olur.

Lahana çeşitleri - Beyaz lahana ve Brüksel lahanası da sülfür bileşenleri içerir. Emzirme döneminde bu yararlı yiyeceklerden uzak durmak iyi olacaktır.

Kahve ve çikolata - Kahve dışında kafein içeren tüm besinler, gazlı içecekler ve çikolata bebeğin hassas sindirim sistemi için ağır bir yük olabilir. Anne sütünden bebeğe geçen kafein bebeğin boşaltım sistemini zorlar ve bebeğin uyku düzenini olumsuz bir şekilde etkiler.

Acı ve baharatlı yemekler - Acılı ve baharatlı yemekler midede bulunan asit oranının yükselmesine neden olur. Bu anne sütüne de yansır ve bebekte hem gaz hem de şişkinlik hissine sebep olur. Bebeğe anne sütü verildiği sürece acı sos, biber, soğan gibi çeşni ve baharatlardan uzak durmak faydalı olacaktır.

Süt ve süt ürünleri - İnek sütünde bulunan proteini sindirmek zorluk oluşturabilir. Bu yüzden emzirme döneminde uzak durulması gereken besinler arasında inek sütü ve inek sütünden yapılmış ürünler bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.