Hangi yiyecek nasıl yenir? Sofra adabını biliyor musunuz?

Geçmişten günümüze edinilen davranış şekillerinin sofraya yansıması sofra adabı olarak adladırılır. Her kültürün kendine ait sofra adabı ve görgü kuralları vardır. Peki Türk kültürüne göre sofra adabı nasıl olmalı? Gelin birlikte öğrenelim ve bu kurallara riayet etmeye özen gösterelim...



İnsanların sosyal hayatında yanlış hareket etmesinin önüne geçmek, mahcup olmamak ve kötü duruma düşmemek için sofra adabını öğrenmesi gerekir. Sofra adabı geçmişten günümüze edinilen davranış şekillerinin sofraya yansımasıdır. Her kültürün kendine has bir sofra adabı vardır. Bizim sofra adabımız olan Türk sofra adabının üzerinde Batı ülkelerinin ve Osmanlı'nın etkileri vardır.

Sofra adabı kuralları nelerdir?

Eğer ekmek sofraya konulan ortak bir kap içerisinden alınıyorsa bir parça alınır ve kalan ekmek kaba geri koyulur masaya koyulmaz.

Çorbaya üflemek yanlış bir davranıştır. Çorbaya üflenmez ve çorba kaşığı tamamen doldurulmaz. Ayrıca kaşığın yan tarafıyla içilir.

Tüm sebze yemekleri çatalla yenir. Bıçak kullanılması gereken bir durum olursa, çatal kullanılabilir.

Köfte de tıpkı sebze gibi çatalla yenir. Et ise çatal bıçak kullanılarak yenir. Tavuk eti de çatal bıçakla yenen yiyeceklerdendir. Tavuğun kemiği kesinlikle ağza götürülmez, çatal ve bıçak yardımıyla et kemikten ayrılır ve öyle tüketilir.

Balık, çatalla yenir, kılçığı ise elle ayrılır, ilk önce başı ayrılır ve balık bıçağı sadece kılçığını ayıklamak için kullanılır.

Tüm makarnalar, çatalla yenir. Spagetti gibi uzun bir makarna tüketirken isterseniz bıçakla kesip çatalla tüketebilir, isterseniz bir çorba kaşığını yan bir şekilde tutup çatalı dik bir şekilde kaşığa değmek suretiyle makarna çatala sarılarak yenir. Çatal sağ elde, kaşık sol elde olmalıdır.

Pilav gerektiği zamanda bıçakla desteklenebilecek şekilde çatal kullanılarak yenir.

Ekmeğe sürülecek meze benzeri lezzetlerde ekmek sol elde tutulurken bıçak sağ elde olmalıdır.

Peynir, çatalla yenir, kesilmesi gereken peynir ise bıçakla değil çatalın kenarıyla kesilir.

Börek, her kesilen parça tek seferde yenmek üzere, çatal bıçakla yenir.

Mısır, ikiye bölünerek elle yenir.

Salata, ortadan değil kendi tabağından yenir, ayrıca salata yerken bıçak kullanılmaz.

Yoğurt, kaşıkla yenir.

Zeytin, çatalla yenir, çekirdeği de elle değil çatalla çıkarılır.

Limon, sağ elle sıkılır, sağ elle sıkılırken sol el etrafa sıçramaması için siper edilir.

Turşu sandviç yanında servis edildiğinde elle yenebilirken, ana yemek yanında verildiğinde çatal bıçakla yenir.

Reçel gibi besinler tabağa alınır fakat ketçap mayonez gibi soslar yemek üzerine sıkılabilir.

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