Hangi yemek hangi tavada pişmeli?

Yaptığımız yemeklerin tadını pişirme araç ve gereçleri tahmin ettiğimizden çok daha fazla etkiliyor. Yani malzeme seçimi ve pişirme yöntemleri ne kadar önemliyse tavalar, tencereler veya fırın kapları da o kadar önemli. Peki hangi yemek hangi tencerede pişmeli? Hangi tava hangi yemek için uygun? Gelin birlikte öğrenelim...



Yemek yaparken güzel sonuçlar elde etmek için özenle malzemeleri seçiyor ve dikkatle pişirmeye çalışıyoruz. Fakat çoğu zaman araç ve gereç seçimine dikkat etmiyoruz. Yaptığımız yemeklerin lezzetini pişirme araç ve gereçlerinin de etkilediğini unutuyoruz. Fakat malzeme seçimi ve pişirme yöntemi yemeğin lezzeti için ne kadar önemliyse kullanılan tavalar, tencereler veya fırın kapları da o kadar önemlidir.

Hangi yemek için hangi tavayı, tencereyi tercih etmemiz gerekir?

Granit tava - Granit tavalar son yıllarda hayatımıza girdiler. Yüksek ateşlere dayanan bu tavaların yüzeyleri kolay kolay da çizilmiyor. Granit tavalar doğal granit maddesi kullanılarak üretiliyorlar. Uzun ömürlüler ve sağlığa bir zararları dokunmuyor. Isıya uzun bir süre dayandığı için irmik helvası gibi uzun uzun kavrularak yapılan tatlıları, et kavurma gibi yemekleri pişirmek için bu tavalar oldukça doğru bir seçim olacaktır. Bu tavalar ayrıca yapışmaz yüzeye sahiptir. Bu nedenle pankek, akıtma gibi gıdaları bu tavalarda pişirebilirsiniz. Ayrıca bu tavayı kullanırken yapışmayacağı için çok fazla yağ kullanmanıza da ihtiyaç olmuyor. Oldukça kolay temizlenebilen bu tavalar bulaşık makinesine de girebiliyor. Fakat granit tava kullanırken tavayı çizmeyecek kaşıklar ve spatulalar tercih etmeniz gerektiğini unutmayın.

Seramik tavalar - Seramik tavalar granitlere nazaran çizilebilir bir yüzeye sahiptir. Tahta ya da silikonlu karıştırma aletleriyle kullanılmaları gerekir. Sulu kalmasını istediğiniz yemekleri, soslu veya peynir içeren yemekleri seramik tencerelerinin içerisinde pişirebilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken bir nokta var seramik tencere ve tavalar bulaşık makinesine girmemeli, elde yıkanmalıdır.

Demir döküm tavalar - Demir döküm tavalar yüksek ısıya dayanabilir ve ısıyı eşit miktarda her yere dağıtır. Ağır ağır etlerin ve sebzelerin sularını kaybetmeden pişmesine yardımcı olur. Fırına da girebilen bu tavalarda kurabiyeler, ekmekler ve brownie bile pişirebilirsiniz. Demir döküm tava hassas bir yapıya sahiptir, çok çabuk çizilebilir ve çizildiğinde kullanım açısından birçok risk taşır.

Teflon tavalar - Teflon tavalar içinde her türlü yemeğin pişirilebildiği ve ısıtılabildiği tavalardandır. Metal bir ürün değdirilmediği ve doğru ısılarda kullanıldığı zaman uzun ömürlüdür. Yapışmaz oldukları için birçok ürün içerisinde kolaylıkla pişirilebilir. Fakat granit tavalara karşın teflon tavaları mutlaka yağlayarak kullanmanız ve çok yüksek ısılara maruz bırakmamanız gerekir.

Çelik tavalar - Üzeri kızarmış, çıtır çıtır olmuş balıklar, tavuklar ve sebze sotelemek için oldukça idealdir.

Bakır tavalar - Bakır tavalar özellikle muhlama gibi ya da sucuklu yumurta gibi tariflerde kullanılabilir. Ayrıca sos hazırlamak için de iyi bir seçenektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.