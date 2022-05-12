Hangi valiler görevden alındı? Hangi ilin valisi değişti? 12 Mayıs 2022 hangi illere yeni valiler atandı? 12 Mayıs 2022 Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında pek çok ilin valisi görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 9 ilin valisi görevden alındı, 9 ile yeni valiler atandı ve 10 ilin valisi de yer değiştirdi. Peki hangi illerin valileri görevden alındı, hangi illere yeni vali ataması yapıldı?

Hangi valiler görevden alındı? Hangi ilin valisi değişti? 12 Mayıs 2022 hangi illere yeni valiler atandı? 12 Mayıs 2022 Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında pek çok ilin valisi görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 9 ilin valisi görevden alındı, 9 ile yeni valiler atandı ve 10 ilin valisi de yer değiştirdi. Peki hangi illerin valileri görevden alındı, hangi illere yeni vali ataması yapıldı?

12 Mayıs 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre pek çok ilin valisi değişti. Buna göre 10 ilin valisi yer değiştirirken 9 ile de yeni vali ataması yapıldı. Ayrıca 9 ilin de valisi görevden alındı. Yaşadığı illerde valilerin değişip değişmediğini merak eden vatandaşlar da hangi illere vali atandı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Atanan ve görevden alınan valiler listesi...

Hangi valiler görevden alındı?

12 Mayıs 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yer alan Valiler Kararnamesinde 9 Vali görevden alındı. İşte "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen valiler;

Abdullah Erin Şanlıurfa Valisi

Ömer Seymenoğlu Isparta Valisi

Mehmet Alpaslan Işık Karaman Valisi

Funda Kocabıyık Uşak Valisi

Şehmus Günaydın Kayseri Valisi

Sinan Güner Bartın Valisi

Münir Karaloğlu Diyarbakır Valisi

Mehmet Emin Bilmez Van Valisi

Ahmet Ümit Bolu Valisi

İbrahim Akın Kırşehir Valisi

Hangi ilin valisi değişti?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre 10 ilin valisi de yer değiştirdi. İşte yer değiştiren valiler;

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Batman Valiliği'ne atandı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Valiliği'ne atandı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Isparta Valiliği'ne atandı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği'ne atandı

Batman Valisi Hulusi Şahin, Malatya Valiliği'ne atandı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliği'ne atandı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Valiliği'ne atandı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Valiliği'ne atandı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Şırnak Valiliği'ne atandı

Tokat Valisi Ozan Balcı Van Valiliği'ne getirildi. atandı

Hangi illere yeni vali atandı?

9 ile yeni vali ataması yapıldı. İşte Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre yeni valiler;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar Valiliği'ne getirildi.

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın Valiliği'ne getirildi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu Valiliği'ne getirildi.

İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne Valiliği'ne getirildi.

Mülkiye Müffettişi Tuncay Akkoyun Karaman Valiliği'ne getirildi.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir Valiliği'ne getirildi.

Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli Valiliği'ne getirildi.

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde Valiliği'ne getirildi.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat Valiliği'ne getirildi.

Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün ise Uşak Valiliği'ne getirildi.

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