Hangi ürünlerin fiyatı sabitlenecek? 20 ürün hangisi? Yağ, yumurta, et fiyatı aynı mı kalacak? Ayçiçek yağı fiyatı sabit mi kalacak? Artan enflasyon ve hayat pahalılığı Türkiye'nin birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Enflasyona mücadele kapsamında 20 ürünün fiyatının sabit kalacağı ve devletin aradaki farkı sübvansiyon yapacağı iddiaları gündeme geldi. Vatandaşları heyecanlandıran gelişme sonrası hangi ürünlerin fiyatının sabitleneceği merak edilmeye başlandı.

Hangi ürünlerin fiyatı sabitlenecek? 20 ürün hangisi? Yağ, yumurta, et fiyatı aynı mı kalacak? Ayçiçek yağı fiyatı sabit mi kalacak?Türkiye son aylarda yüksek enflasyon baskısı altında. Hayat pahalılığının giderek arttığı ülkemizde enflasyonla mücadele kapsamında yeni tedbirlerin de alınması gündeme geldi. CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre dar gelirli vatandaşların sofrasının vazgeçilmezi olan ürünlerde fiyatların sabitlenmesi de gündemde.

Hangi ürünlerin fiyatı sabitlenecek?

CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın haberi son zamanlardan fiyat artışları ile mücadele eden vatandaşları heyecanlandırdı. Enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti kurmaylarının bir takım öneriler üzerinde çalıştığı belirtildi. Öne çıkan fikir ise temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem olması. Enflasyon sepetinde bulunan ve dar gelirli vatandaşların sıklıkla tükettiği 20 kalem ürün seçilecek ve fiyatları sabitlenecek.

Yağ, yumurta, et fiyatı sabitlenecek mi?

Bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi malzemeler bulunuyor. Belirlenen ürünlerin fiyatları yıl sonuna kadar sabit kalacak. Üreticilerin zarar etmemesi için de devlet sübvansiyon uygulamaya başlayacak. Örnek olarak 16 liraya satılması gereken bir ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark da üreticiye devlet tarafından ödenecek. Bu sayede enflasyonla mücadeleye karşı da önemli bir adım atılmış olacak.

Olağanüstü talepler engellenecek

Fiyat sabitlemesiyle birlikte vatandaşların bazı ürünlere karşı olağanüstü taleplerinin de engelleneceği öngörülüyor.

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