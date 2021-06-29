DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bahçeli: Gelin bu üniversite sınavını kaldıralım
Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi
Dilipak'tan DEVA ve Gelecek'e 'zor soru'
Beşiktaş'ın gündeminde olan Alex Teixeira Kimdir? I Alex Teixeira kariyeri nedir?
Altaylı: Deniz Baykal ve kerimesi adına utanıyorum; ayakları pisliğin içinde bas bas bağırıyorlar
“Önceki yüzyılın patronu Rothschild'di, şimdi ise biz olacağız”
Ucuz kredi desteği 1 Temmuz’da başlıyor
Elmalı davası nedir? Elmalı davası ile serbest kalanlar tekrar tutuklanır mı?
Vladimir Petkovic kimdir? I Hangi takımları çalıştırmıştır?
Elmalı nerede? Elmalı hangi ile bağlı?
Elmalı davası nedir? Sanıklar neden tahliye edildi? Bakanlıktan flaş Elmalı davası açıklaması
CHP’de muhalif kanatlardan mevcut yönetime eleştiri
El konulan FETÖ şirketlerine ilişkin ayrıntılar...
Altın fiyatlarında son durum
Elmalı davası nedir? Bakanlıktan Elmalı davası açıklaması?
  • TIMETURK /
  •  GENEL / 
  • Hangi ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar serbest mi?

Hangi ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar serbest mi?

Hangi ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar serbest mi? İçişleri Bakanlığı “1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge yayımlayarak Türkiye'ye yapılacak uçuşların durdurulduğu ülkeler açıklandı. Peki hangi ülkelerden Türkiye'ye girişler yasaklandı?

ABONE OL

Google News - Timeturk
29.06.2021 09:16:10
Hangi ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar serbest mi?

Hangi ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar serbest mi? İçişleri Bakanlığı “1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge yayımlayarak Türkiye'ye yapılacak uçuşların durdurulduğu ülkeler açıklandı. Peki hangi ülkelerden Türkiye'ye girişler yasaklandı?

Koronavirüs salgını tam bitiyor derken şimdi de Delta varyantı ortaya çıktı. Delta veryantının daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğu açıklandı. Delta vartyantının görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye girişler geçici süreliğine yasaklandı. Peki Hangi ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar serbest mi?

Hangi ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı?

İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşme öncesinde ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge yayımladı.

Genelgede, yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği bu süreçte Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda aşağıdaki tedbir ve uygulamaların tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirildiği belirtilerek, tedbirler şu şekilde sıralandı.

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş