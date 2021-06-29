Hangi ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar serbest mi? İçişleri Bakanlığı “1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge yayımlayarak Türkiye'ye yapılacak uçuşların durdurulduğu ülkeler açıklandı. Peki hangi ülkelerden Türkiye'ye girişler yasaklandı?

Hangi ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar serbest mi? İçişleri Bakanlığı “1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge yayımlayarak Türkiye'ye yapılacak uçuşların durdurulduğu ülkeler açıklandı. Peki hangi ülkelerden Türkiye'ye girişler yasaklandı?

Koronavirüs salgını tam bitiyor derken şimdi de Delta varyantı ortaya çıktı. Delta veryantının daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğu açıklandı. Delta vartyantının görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye girişler geçici süreliğine yasaklandı. Peki Hangi ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar serbest mi?

Hangi ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı?

İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşme öncesinde ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge yayımladı.

Genelgede, yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği bu süreçte Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda aşağıdaki tedbir ve uygulamaların tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirildiği belirtilerek, tedbirler şu şekilde sıralandı.

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.