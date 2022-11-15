Hangi tatlı hangi film ve diziye ait? Donat, havuçlu tarçınlı kek, elmalı strudel, kannoli, krem brüle hangi filmde var? MasterChef'in 129. bölümünde yarışmacılar dizilerde filmlerde yer alan tatlıları yaparak dokunulmazlığı almaya çalışacak. Ekran başındaki izleyiciler de hangi tatlının hangi dizide ve filmde olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programı MasterChef'te eleme heyecanı devam ediyor. MasterChef'te sona doğru gelinirken yarışmacılar tüm yeteneklerini mutfağa yansıtmak zorunda. Her haftanın giderek zorlaştığı yarışmanın 129. bölümünde şefler yarışmacılardan film ve dizilere konu olan tatlıları yapmalarını isriyor. İzleyiciler de Hangi tatlı hangi film ve diziye ait? Donat, havuçlu kek, elmalı strudel, kannoli, Krem Brüle hangi filmde var? sorularını araştırmaya başladı.

Hangi tatlı hangi film ve diziye ait?

MasterChef 129. bölüm ilk dokunulmazlık oyununda mavi takımın kaptanlığında Büşra ve kırmızı takım kaptanlığında ise Metin'in takımları yarışacak. Yartışamacılar televizyonlada, filmlerde ve dizilerde sıkça görülen meşhur tatlıları yapacak. Donat, havuçlu tarçınlı kek, elmalı strudel, kannoli, krem Brüle tatlılarını en iyi yapan takım dokunulmazlığı kazanacak. Handi tatlının ahngi film ve diziye ait olduğu ise yarışmanın yayınlanacağı gün jüri üyeleri tarafından açıklanacak.

Donat, havuçlu kek, elmalı strudel, kannoli, krem brüle hangi filmde var?

MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar donat, havuçlu tarçınlı kek, elmalı strudel, kannoli, krem brüle tatlısını yapacak. Donat ABD polisiye fimlerine ait olduğu takmin ediliyor. Havuçlu tarçınlık kekin ise Issız Adam filminde sıkça konu olduğu biliniyor.