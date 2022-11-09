Hangi Tarım Kredi ürünleri bakkallarda satılacak? Ayçiçek yağı, sıvı yağ, bakliyat bakkallarda satılıyor mu? Piyasa ve zincir market fiyatlarına göre oldukça ucuz ürün satışı yapan Tarım Kredi Kooperetif ürünleri bundan böyle mahalle bakkallarında da satılacak. Vatandaşlar istedikleri Tarım Kredi ürünlerine bakkallardan ulaşabilecek.

Son zamanlarda artan ahayat pahalılığı nedeniyle marketlerde satılan ürünlere peş peşe zamların gelmesi vatandaşları bezdirmişti. Yaşanan gelişmelerin üzerine Tarım Kredi Kooperatif markeleri indirimli ürünleri satışa çıkardı. Tarım Kredi Marketlerine ilgi her geçen gün artarken vatandaşları sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı.

Hangi Tarım Kredi ürünleri bakkallarda satılacak?

Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri bundan böyle bakkallarda da satılacak. Zincir marketlerdeki fiyatlardan düşük olan Tarım Kredi ürünlerine vatandaşlar bakkallardan ulaşabilecek. Bakkallarda şimdilil Toplamda 132 ürün satılacak. Ürünlerin hangileri olduğu ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Bakkallarda Tarım Kredi Ayçiçek yağı, sıvı yağ, bakliyat bakkallarda satılıyor mu?

Vatandaşların en çok temel gıda maddelerine yönelimi var. Sıvı yağ, tereyağ, bakliyat ürünlerinin bakkallarda satılması bekleniyor.