Hangi soğan türü daha sağlıklı?

Soğan yemeklerimizin ve salatalarımızın olmazsa olmaz malzemesidir. Yemeklerimize ve salatalarımıza lezzet katan soğan vücudumuz için de oldukça faydalıdır. Kırmızı soğan, yeşil soğan, arpacık soğan, beyaz soğan, kuru soğan gibi çeşitleri olan soğanın hangisi daha faydalı hiç düşündünüz mü? Sizler için araştırdık...



Soğan mutfağımızın demirbaşları arasındadır. Yemek yapmaya önce soğan kavurarak başlarız. Salatalarımıza da lezzet katan soğan hem lezzetiyle hem de vücudumuza faydalarıyla çok önemli bir sebzedir.

Soğanın birden fazla çeşidi vardır. Kırmızı soğan, yeşil soğan, arpacık soğan, beyaz soğan, kuru soğan farklı farklı yemeklerde görev alır. Peki en sağlıklı soğan hangisi?

Vücudumuza en çok faydayı sağlayan soğan türü hangisi?

2017 senesinde Food Research International'da yayımlanan bir araştırmanın sonucuna göre insan vücudundaki kanser hücrelerini yok etmede bir soğan türü diğerlerinden çok daha başarılı, o soğan türü kırmızı soğan.

Kırmızı soğan diğer soğan türlerine göre daha yüksek seviyede kuersetin (quercetin) ve antosiyanin (anthocyanin) içeriyor.

Araştırmanın sonuçlarını açıklayan Suresh Neethirajan konuyla ilgili olarak "Anthocyanin meyve ve sebzelere renk kattığından, en koyu renkli soğan olan kırmızı soğanda daha fazla kanserle savaşma gücü olması çok normal aslında.” diyor.

Bu sonuca nasıl varıldı?

5 soğan türü üzerinde çalışmalar yapıldı. Soğanlardan ekstreler elde edildi ve bu ekstreler insan kalın bağırsağı üzerinde denendi. Ekstrelerin kalın bağırsağın üzerinde çoğalmayı önleyici, hücre öldürücü ve hücrelerin göçünü engelleyici etkileri görüldü.

Yapılan araştırmaların sonucunda beş soğan türünde de antioksidan özellikler olduğu görüldü. Her soğan türü kanser hücresinin üremesini ve büyüyüp yayılmasını engelliyordu. Fakat her birinin etkisi farklı orandaydı.

Kırmızı soğan kuersetin ve antosiyaninden diğer soğan türlerine göre daha zengindi. Bu yüzden kırmızı soğanın kansere karşı insan vücudunu çok daha fazla koruduğu görüldü.

Bilim insanı Karen Anstel soğan türleri hakkında "Tüm soğanlar potansiyel olarak kanserle savaşma gücüne sahiptir. Hepsinde bu antioksidanlar vardır. Yalnızca kırmızı soğan, bunları en yüksek oranda içeren soğan türü. Doğal olarak kanserle savaşma konusunda en etkili olan da o." sözlerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.