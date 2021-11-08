Yemeklerimizin vazgeçilmez malzemesi soğanın turşusunu, salatasını çorbasını hatta reçelini bile yapıyoruz. Adeta doğal bir ilaç olan soğan vücudumuz için oldukça faydalı. Peki kırmızı soğan, yeşil soğan, arpacık soğan, beyaz soğan, kuru soğan gibi çeşitleri olan soğanın hangisi hangi yemek yapımına uygun? Sizler için araştırdık, detaylar haberimizde...



Soğan mutfağımızın olmazsa olmaz sebzelerindendir. Yemek yapmaya önce soğan kavurarak başlarız. Salatalara, çorbalara ekler, turşusunu kurar, reçelini bile pişiririz. Soğan hem lezzetiyle hem de vücudumuza faydalarıyla çok önemli bir sebzedir.

Soğanın birçok çeşidi vardır. Kırmızı soğan, yeşil soğan, arpacık soğan, beyaz soğan, kuru soğan farklı farklı yemeklerde görev alır. Peki hangi soğan hangi yemekte kullanılmalı? Gelin birlikte öğrenelim...

Hangi soğan hangi yemeğe daha çok yakışıyor?

Kırmızı soğan - Kırmızı soğanın mora ve pembeye çalan kırmızı bir rengi vardır. Kırmızı soğanın çiğ bir şekilde tüketilmesi öneriliyor. Çünkü piştikçe lezzetini kaybediyor. Kırmızı soğanı salatalarda kullanabileceğiniz gibi turşusunu da hazırlayabilirsiniz. Kırmızı soğandan turşu yapmak için kabuklarını soyduğunuz üç tane kırmızı soğanı piyazlık olarak doğrayıp temiz bir cam kavanoza koyun. İçerisine bir çay bardağı sirke, bir yemek kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şeker ekleyin. İsteğe bağlı olarak karabiber de ekleyebilirsiniz. Daha sonra üstünü geçecek kadar kaynar suyu dökün. Kapağını sıkıca kapatın. 7-8 saat sonra yenmeye hazır olacaktır.

Ayrıca kırmızı soğanın şeker içeriği fazla olduğu için ondan reçel de hazırlayabilirsiniz.

Yeşil soğan - Yeşil soğan da tıpkı kırmızı soğan gibi çiğ tüketilmesi önerilen soğanlardandır. Yeşil soğan salatalara ve kısıra mükemmel bir lezzet katar. Yemek için kullanacaksanız yemeğin içerisine son aşamada ekleyebilirsiniz. Çünkü yeşil soğanın lezzeti piştikçe azalacaktır. Ayrıca pişmiş yemeğe sunum sırasında yeşil soğan doğrayıp üzerine ekleyebilirsiniz.

Arpacık soğan - Arpacık soğan kendi içerisinde sarı, beyaz ve kırmızı gibi çeşitlere ayrılıyor. Arpacık soğanın shallot çeşidi en sevilenleri arasında yer alıyor. Arpacık soğan güveçlere, et yemeklerine harika bir lezzet katıyor. Ayrıca arpacık soğanı közleyebilir veya fırınlayarak da tüketebilirsiniz.

Beyaz soğan - Beyaz soğan hemen hemen tüm yemeklerde kullanılabilir. Sotelemek için, yemekler için, soslar için beyaz soğan gayet iyi bir tercih olacaktır.

Kuru soğan - Kuru soğan tüm tencere yemeklerinde, tüm fırın yemeklerinde kullanılabilir. Sert bir dokuya sahip kuru soğan fiyat olarak da diğer çeşitlere göre daha ucuzdur. Yoğun olmayan bir tada sahip olduğu için içine eklendiği yemekte ana ürünün önüne lezzet olarak geçmiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.