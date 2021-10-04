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TIMETURK / GENEL / Hangi sigaralara zam geldi? 4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi?

Hangi sigaralara zam geldi? 4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi?

Sigara fiyatları 2021 | Hangi sigaralara zam geldi? 4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara tiryakileri güne zam haberiyle başladı. Sigara tiryakileri sosyal medyada sigaraya zam yapıldığı iddiaları üzerine Sigara fiyatları 2021 | Hangi sigaralara zam geldi? 4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? soruların yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiler sigara tiryakilerini üzdü. Peki hangi markaya ne kadar zam geldi? İşte 4 Ekim 2021 zamlı sigara fiyatları...

1 Saat Önce
2021-10-04 08:15:46
Hangi sigaralara zam geldi? 4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi?

Sigara fiyatları 2021 | Hangi sigaralara zam geldi? 4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara tiryakileri güne zam haberiyle başladı. Sigara tiryakileri sosyal medyada sigaraya zam yapıldığı iddiaları üzerine Sigara fiyatları 2021 | Hangi sigaralara zam geldi? 4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? soruların yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiler sigara tiryakilerini üzdü. Peki hangi markaya ne kadar zam geldi? İşte 4 Ekim 2021 zamlı sigara fiyatları...

4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi?

Sosyal medyada sigaraya zam geldiği iddiaları sigara tiryakilerini endişendirdi. Sigaraya zam mı geldi diye araştırana tiryakiler aldıkları cevap ile üzüldü. Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş TLE 1'ey yaptığı değerlendirmede sigaraya zam geldiğini doğruıladı ve zammın 4 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

Hangi sigaralara zam geldi?

4 Ekim 2021'den geçerli olmak üzere satış fiyatlarınaz zam yapılan sigara listesi aşağıdaki gibi güncellenmiştir. İşte 4 Ekim 2021 zamlı sigara fiyatları;

sigara_zam_4_ekim_liste

Sigaraya ne kadar zam geldi?

Sigaraya 4 Ekim 2021 günü 1 TL zam geldi. Zam tüm sigaralara gelmedi. Zam yapılan markalar ve yeni fiyaları yukarıda listelenmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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