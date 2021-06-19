Hangi plajlarda denize girmek yasak? Marmara'da denize girmek yasak mı?

Hangi plajlarda denize girmek yasak? Marmara Denizi son zamanların en büyük çevre felaketiyle boğuşuyor. Deniz salyası (müsilaj) belasını atlatamayan Marmara'da şimdi de ölümcül gaz ortaya çıktı. Yaz aylarının da gelmesiyle denize girmek isteyenler Marmara'da denize girmek tehlikeli mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Marmara'da denize girmek yasak mı? Marmara'da denize girmek isteyen vatandaşlara uzmanlardan uyarı geldi.

Hangi plajlarda denize girmek yasak? Marmara Denizi son zamanların en büyük çevre felaketiyle boğuşuyor. Deniz salyası (müsilaj) belasını atlatamayan Marmara'da şimdi de ölümcül gaz ortaya çıktı. Yaz aylarının da gelmesiyle denize girmek isteyenler Marmara'da denize girmek tehlikeli mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Marmara'da denize girmek yasak mı? Marmara'da denize girmek isteyen vatandaşlara uzmanlardan uyarı geldi.

Bir yandan deniz salyası diğer yandan ölümcül gaz! Marmara denizi can çekişiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deniz salyası ile mücadele kapsamında kolları sıvadı. Denizlerden tonlarca müsilaj toplandı. Ancak deniz salyası henüz temizlenmiş değil. Marmara'da deniz salyası ile uğraşırken şimdi de ölümcül gaz ortaya çıktı. Marmara'da araştırma yapan uzmanlar denizde ciddi oranda ölümcül gaz olduğunu tespit etti. Denizin diplerinde olması beklenen hidrojen sülfür gazının 34 metreye kadar çıktığı tespit edildi. Ölümcül gaz olarak adlandırılan hidrojen sülfür deniz yaşamının tehdit ediyor.

Hangi plajlarda denize girmek yasak?

Marmara'da denize girmek isteyenler plajlarda denize girmenin tehlikeli olup olmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili konuşan uzmanlar deniz salyası olan yerlerde denize girmemeyi öneriyor. Deniz salyası (müsilaj) barındırdığı mikto organizmalar nedeniyle insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Deniz salyası biyolojik açıdan kirli bir yapıdır ve insan sağlığına olumsuz etkisi vardır. Deniz salyası cilt hastalıklarına, ve ishale neden olabilir.

Marmara'da denize girmek yasak mı?

Marmara'da deniz salyası olan yerlerde denize girilmemesi öneriliyor. Deniz salyası İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa" href="https://www.timeturk.com/haberleri/bursa">Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin derinleri de dahil olmak üzere tüm Marmara'da var. Müsilaj Gemlik-Mudanya sahillerini boydan boya sarmış. Kurşunlu ve Altıntaş sahillerinde etkisini sürdürüyor. Deniz salyası sonrası bazı plajlarda denize girmek yasaklandı. Derince'nin Harikalar Plajı, Gölcük'ün Değirmendere Sahili ve Karamürsel'in Altın Kemer Plajlarında deniz salyası yoğunluğu vardı. Plajların son durumunu hakkında plaj yetkililerinden bilgi alabilirsiniz. Deniz salyası olan yerde denize girmek son derece riskli olabilir.

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