Alınan kararları bilmeyenler ormana girmek istedi. Hangi ormanlara giriş yasak? Ormanlara Giriş Yasaklandı mı? Kamp alanlarına giriş yasaklandı mı? Peki ormanlar hakkındaki kararlarda son durum nedir? İşte orman yasağı son durum!

Alınan kararları bilmeyenler ormana girmek istedi. Hangi ormanlara giriş yasak? Ormanlara Giriş Yasaklandı mı? Kamp alanlarına giriş yasaklandı mı? Peki ormanlar hakkındaki kararlarda son durum nedir? İşte orman yasağı son durum!

Ormanlara Giriş Yasaklandı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere, yangın riski bulunan bölgelerdeki orman alanlarına girişlerin asaklanmasına ilişkin genelge gönderildi. Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılmasının ve orman alanlarına girişlerin 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacağı bildirildi.

Hangi ormanlara giriş yasak?

Yayımlanan bildiride de yer aldığı üzere 81 ilde ormanlara girmek yasak. Alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelindeki hiçbir ormana giriş yapılamayacak.

Kamp alanlarına giriş yasaklandı mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde konuyla ilgili; "Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek." ifadelerine yer verildi.

Düğün alanları yasaklandı mı?

Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek.