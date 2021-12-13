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Hangi mevsimde hangi meyve sebzeyi tüketmeliyiz?
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Hangi mevsimde hangi meyve sebzeyi tüketmeliyiz?

Her şey vaktinde güzel. Her mevsimin kendine özel meyve ve sebzeleri var. Peki hangi meyve hangi ayda çıkar? Hangi sebzeyi hangi ayda tüketmeliyiz? Sizler için meyve ve sebzelerin tüketilmesi gereken zamanları araştırdık...

56 Dakika Önce
2021-12-13 19:49:44
Hangi mevsimde hangi meyve sebzeyi tüketmeliyiz?


Meyveler ve sebzeler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sayısız faydalar sağlıyor. Vücudumuzun onlara çok ihtiyacı var. Sebze ve meyveler vücudumuzda büyüme ve gelişmeye destek olur, deri ve göz sağlığı için temel öğeleri içeriğinde bulundurur. Hücre yenilenmesi ve doku onarımını sağlar. Diş ve diş eti sağlığını korur. Kan yapımında görev alır. Hastalıklara karşı vücudun korunmasını sağlar. Doygunluk hissi sağlar. Dengesiz beslenmeye bağlı olarak oluşan şişmanlık ve kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, bazı kanser türleri gibi kronik hastalıkların oluşma riskini azaltır. Bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Her zaman onların faydalarından ve ne denli sık tüketmemiz gerektiğinden bahsediyoruz. Peki onlardan en fazla verimi alabilmek için hangi ayda tüketmemiz gerektiğini biliyor muyuz? Gelin birlikte öğrenelim...

Hangi meyve hangi ayda, hangi sebze hangi ayda tüketilmeli?

Aralık Ayı - Karnabahar, Balkabağı, Mandalina, Limon, Lahana, Portakal, Ispanak

Ocak Ayı - Pazı, Havuç, Limon, Brüksel Lahanası, Portakal, Ispanak

Şubat Ayı - Pazı, Havuç, Brüksel Lahanası, Ispanak

Mart Ayı - Ispanak, Brokoli, Pırasa, Havuç, Şalgam

Nisan Ayı - Erik, Enginar, Kuşkonmaz, Taze Bakla

Mayıs Ayı - Sarımsak, Kiraz, Erik, Çilek, Enginar, Soğan, Kuşkonmaz, Taze Bakla

Haziran Ayı - Vişne, Sarımsak, Taze Patates, Domates, Kiraz, Kayısı, Çilek, Taze Fasulye, Soğan, Bezelye

Temmuz Ayı - Vişne, Patlıcan, Sarımsak, Taze Patates, Çağla, Domates, Armut, Dut, Kayısı, Salatalık, Böğürtlen, Taze Fasulye, Soğan, Şeftali, İncir, Pazı

Ağustos Ayı - Patlıcan, Sarımsak, Taze Patates, Mısır, Domates, Kabak, Dut, Kayısı, Kavun, Karpuz, Taze Fasulye, Soğan, Taze Börülce, Bamya, Pazı

Eylül Ayı - Patlıcan, Elma, Taze Patates, Mısır, Domates, Armut, Limon, Semizotu, Nar, Üzüm, Soğan, Kereviz, Yeşil Biber

Ekim Ayı - Elma, Taze Patates, Muz, Kabak, Pırasa, Limon, Mandalina, Nar, Ayva, Trabzon Hurması, Kereviz

Kasım Ayı - Karnabahar, Kereviz, Trabzon Hurması, Balkabağı, Nar, Mandalina, Limon, Turp, Portakal, Ispanak, Muz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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