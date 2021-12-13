Hangi mevsimde hangi meyve sebzeyi tüketmeliyiz?

Her şey vaktinde güzel. Her mevsimin kendine özel meyve ve sebzeleri var. Peki hangi meyve hangi ayda çıkar? Hangi sebzeyi hangi ayda tüketmeliyiz? Sizler için meyve ve sebzelerin tüketilmesi gereken zamanları araştırdık...



Meyveler ve sebzeler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sayısız faydalar sağlıyor. Vücudumuzun onlara çok ihtiyacı var. Sebze ve meyveler vücudumuzda büyüme ve gelişmeye destek olur, deri ve göz sağlığı için temel öğeleri içeriğinde bulundurur. Hücre yenilenmesi ve doku onarımını sağlar. Diş ve diş eti sağlığını korur. Kan yapımında görev alır. Hastalıklara karşı vücudun korunmasını sağlar. Doygunluk hissi sağlar. Dengesiz beslenmeye bağlı olarak oluşan şişmanlık ve kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, bazı kanser türleri gibi kronik hastalıkların oluşma riskini azaltır. Bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Her zaman onların faydalarından ve ne denli sık tüketmemiz gerektiğinden bahsediyoruz. Peki onlardan en fazla verimi alabilmek için hangi ayda tüketmemiz gerektiğini biliyor muyuz? Gelin birlikte öğrenelim...

Hangi meyve hangi ayda, hangi sebze hangi ayda tüketilmeli?

Aralık Ayı - Karnabahar, Balkabağı, Mandalina, Limon, Lahana, Portakal, Ispanak



Ocak Ayı - Pazı, Havuç, Limon, Brüksel Lahanası, Portakal, Ispanak



Şubat Ayı - Pazı, Havuç, Brüksel Lahanası, Ispanak



Mart Ayı - Ispanak, Brokoli, Pırasa, Havuç, Şalgam



Nisan Ayı - Erik, Enginar, Kuşkonmaz, Taze Bakla



Mayıs Ayı - Sarımsak, Kiraz, Erik, Çilek, Enginar, Soğan, Kuşkonmaz, Taze Bakla



Haziran Ayı - Vişne, Sarımsak, Taze Patates, Domates, Kiraz, Kayısı, Çilek, Taze Fasulye, Soğan, Bezelye



Temmuz Ayı - Vişne, Patlıcan, Sarımsak, Taze Patates, Çağla, Domates, Armut, Dut, Kayısı, Salatalık, Böğürtlen, Taze Fasulye, Soğan, Şeftali, İncir, Pazı



Ağustos Ayı - Patlıcan, Sarımsak, Taze Patates, Mısır, Domates, Kabak, Dut, Kayısı, Kavun, Karpuz, Taze Fasulye, Soğan, Taze Börülce, Bamya, Pazı



Eylül Ayı - Patlıcan, Elma, Taze Patates, Mısır, Domates, Armut, Limon, Semizotu, Nar, Üzüm, Soğan, Kereviz, Yeşil Biber



Ekim Ayı - Elma, Taze Patates, Muz, Kabak, Pırasa, Limon, Mandalina, Nar, Ayva, Trabzon Hurması, Kereviz



Kasım Ayı - Karnabahar, Kereviz, Trabzon Hurması, Balkabağı, Nar, Mandalina, Limon, Turp, Portakal, Ispanak, Muz

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