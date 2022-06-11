Hangi mahalleler yabancı ikametine kapatılacak? 1200 mahalle Suriyelilere, göçmenlere kapatılacak! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yabancı uyrukluların ikametine ilişkin önemli açıklama geldi. Soylu açıklamasında 'yaklaşık 1200 mahalle yabacıların ikametine kapatılmış olacak' dedi. Vatandaşlar da yanacı oturumuna kapatılan mahallelerin hangileri olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Hangi mahalleler yabancı ikametine kapatılacak? 1200 mahalle Suriyelilere, göçmenlere kapatılacak! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yabancı uyrukluların ikametine ilişkin önemli açıklama geldi. Soylu açıklamasında "yaklaşık 1200 mahalle yabacıların ikametine kapatılmış olacak" dedi. Vatandaşlar da yanacı oturumuna kapatılan mahallelerin hangileri olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Hangi mahalleler yabancı ikametine kapatılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli bir açıklama geldi. Soylu açıklamasında "Ülkemizde yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği toplam 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden olan oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacaktır. Böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılmış olacaktır." dedi.

1200 mahalle Suriyelilere, göçmenlere kapatılacak!

Süleyman Soylu açıklamasında 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yaklaşık 1200 mahallede yabancı ikametine kapatılacağını belirtti.