Hangi leke nasıl çıkar?

Gün içerisinde bir aksilik sonucu üzerimizdeki kıyafetlerin lekelenmesine neden olabiliyoruz. Peki kıyafetlerde oluşan lekeler nasıl çıkar? Sizin için bu sorunun cevabını araştırdık...



Gün içerisinde hızlı hızlı bir şeyler atıştırmak zorunda kalıyoruz. Bazen bir aksilik yaşıyor yemeğimizi üzerimize dökebiliyoruz. Çok sevdiğimiz kıyafetler inatçı lekeler yüzünden giyilemez bir hale gelebiliyor.

Lekeleri nasıl çıkarmak gerekir?

Ayran lekesi - Ayran lekesinin kurumasını bekleyin. Çünkü ayran lekesi kurumadan müdahale ederseniz leke daha çok yayılacaktır. Leke kuruduktan sonra küçük bir fırça yardımıyla lekeyi süpürün. Sonrasında nemli ve köpüklü bir bez yardımıyla lekenin üzerini silin.

Ceviz lekesi - Taze cevizi yüzünden elinizi kınalı bir hale geldiyse bir pamuğa döktüğünüz sirkeyle elinizi ovarak silerseniz lekelerden kurtulabilirsiniz.

Çay lekesi - Üzerinize veya halınıza çay döküldüyse ilk olarak kuru bir bezle fazla çayı alın. Leke kıyafetinizdeyse, ters çevirip soğuk suyla yıkayın ve hafif bir deterjan kullanarak ovalayın. Leke halınızdaysa, sert bir şekilde bastırmadan deterjanla ıslatılmış bir bezle nazik bir şekilde silin.

Çikolata lekesi - İlk olarak çikolatanın kurumasını bekleyin, daha sonra çikolatayı nazik bir şekilde sıyırın. Sonra üzerine sıvı deterjan dökün ve on dakika boyunca bekletin. Hafif bir şekilde durulayın ve çamaşır makinesine atın.

Çilek lekesi - Çilek lekesi eğer pamuklu bir kumaştaysa suyla kaynatın, leke çıkmazsa oksijenli su ilave edin. Eğer leke renkli ve sentetik bir kumaştaysa sabunlu suyla yıkayın. Çıkmazsa sıcak suyun içerisine limon sıkıp durulayın.

Domates lekesi - Domates lekesini bir bez kullanarak bulaştırmadan silin ve ılık suda sabunlayarak yıkayın.

Ketçap lekesi - Ketçabın fazlalığı bez yardımıyla alın. Daha sonra kıyafeti ters çevirip soğuk suyla lekeyi yıkayın. Düz çevirip lekeli alanı sıvı deterjanla ovun ve makineye atıp yıkayın.

Salça lekesi - Salça lekesinde de ketçap lekesindeki işlemi uygulayabilirsiniz.

Elma lekesi - Elma lekesine, çilek lekesinde uyguladığınız yöntemi uygulayabilirsiniz.

Erik lekesi - Leke oluştuktan hemen sonra sıvı deterjanla ovalayıp makineye atmalısınız.

Havuç lekesi - Havuç lekesi olan kıyafeti yıkayın ve güneşe bırakın. Leke yavaşça güneş sayesinde kaybolacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.