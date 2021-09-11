28 Şubat davasında aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in de olduğu 14 isim hakkında müebbet verilmişti. 28 Şubat davasında haklarında müebbet hapis cezası verilen 14 emekli generalin rütbeleri söküldü. Peki Hangi generallerin rütbesi söküldü? 28 Şubat davasında yargılanan ve rütbesi sökülen generaller kimler? İşte rütbeleri sökülen generaller...

28 Şubat davasında aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in de olduğu 14 isim hakkında müebbet verilmişti. 28 Şubat davasında haklarında müebbet hapis cezası verilen 14 emekli generalin rütbeleri söküldü. Peki Hangi generallerin rütbesi söküldü? 28 Şubat davasında yargılanan ve rütbesi sökülen generaller kimler? İşte rütbeleri sökülen generaller...

14 eski generalin rütbelerinin sökülmesine karar verildi. 28 Şubat sürecinde rol oynayan emekli generallerin geçtiğimiz hafta yarılanması sonuçlanmıştı. Emekli generallere müebbet hapis cezası verilmişti. Son gelişme ile emekli generallerin rütbelerinin sökülmesine karar verildi. Peki Hangi generallerin rütbesi söküldü? 28 Şubat davasında yargılanan ve rütbesi sökülen generaller kimler?

Hangi generallerin rütbesi söküldü?

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince rütbelerinin sökülmesi için 19 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderdi. Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi.

28 Şubat davasında yargılanan ve rütbesi sökülen generaller kimler?

Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı.

Buna göre emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.

Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı vermişti.

14 isim, iki gün içinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Muğla Cezaevi'nde olan Bir ve Doğan, aynı günün gecesinde, “atılı suçun niteliği ve cezaevi koşulları” gerekçesiyle İzmir'e, Buca F Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti. Avukat Aykanat Kaçmaz, ciddi sağlık sorunları olan isimlerin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

28 Şubat hakkında?

28 Şubat süreci, Necmettin Erbakan'ın başbakan, Tansu Çiller'in başbakan yardımcısı olduğu 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla "irtica"ya karşı başlayan ordu ve bürokrasi merkezli süreç. Süreç, Erbakan'ın istifasına ve 54. Türkiye Hükûmetinin dağılmasına yol açmıştır. Türk siyasi tarihine geçen kararların uygulandığı dönemde Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda değişimler yaşanmıştır. Yaşananlar postmodern darbe olarak da adlandırılmıştır. Verilen kararların ve yaptırımların uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için Çevik Bir öncülüğünde Batı Çalışma Grubu kurulmuştur. 28 Şubat sürecinin yargılamaları ilk kez Ergenekon davaları ile başlamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.