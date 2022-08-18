Hangi gazozda ne kadar alkol var? Gazlı içeceklerdeki alkol oranları | Hangi gazozlarda alkol yok

Hangi gazozda ne kadar alkol var? Geçtiğimiz yıllarda gazlı içeceklerde alkol bulunduğu iddiası ortaya atılmıştı. Yapılan son araştırmalara göre de birçok gazozun içerisinde etil alkole rastlandığı belirtildi. Peki ama hangi gazoz markasında ne kadar alkol var, hangi gazozlarda alkol yok? İşte gazlı içeceklerdeki alkol oranları...

Geçtiğimiz yıllarda gazlı içeceklerde alkol bulunduğu iddiası ortaya atılmıştı. Yapılan son araştırmalara göre de birçok gazozun içerisinde etil alkole rastlandığı belirtildi. Peki ama hangi gazoz markasında ne kadar alkol var, hangi gazozlarda alkol yok? İşte gazlı içeceklerdeki alkol oranları...

Hangi gazozda ne kadar alkol var?

Gazeteci Kemal Özer'in 2006 yılında bir tıp fakültesine gönderdiği gazlı içeceklerin bir incelemeye tabi tutulması sonucunda numuneler de alkol tespit edildiği öğrenildi.

Özer konuyla ilgili; "İster gazoz, ister renkli içecekler, isterse de kolalara dışarıdan alkol çözücü olarak eklenir. Aksi halde suya eklenen maddeler karışmaz. Yani alkol fermantasyon sonucu oluşmuyor. Bizatihi çözücü olarak dışarıdan ekleniyor. Ayrıca kimyacılar bilir ki aromalar alkol içinde taşınır." açıklamasını yaptı.

Gazlı içeceklerdeki alkol oranları

Tüketiciler Birliği, piyasaya sunulan ve tüketiciye satışı gerçekleştirilen 10 ayrı gazoz markasını Tübitak Marmara Araştırma Merkezinde incelemeye aldı.

Uludağ 1.56

Akmina 1.28

Tansaş 1.16

Çamlıca 0.84

Fruko 0.76

Sensun 0.60

Sprite 0.56

Seven Up 0.44

Kipa 0.20

Hangi gazozlarda alkol yok?

Beyoğlu gazozlarında TÜBİTAK'ın incelemesi sonucu alkol tespit edilmedi.

Avşar gazozlarında TÜBİTAK'ın incelemesi sonucu alkol tespit edilmedi. .