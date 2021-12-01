Hangi et, koyunun hangi bölgeden kesilir?

Koyun etini bir kesim insan sevse de kokusundan dolayı ondan uzak duran da çoktur. Yine de mutfaklarımızda kendine hatrı sayılır bir yer edinir. Peki koyunun hangi bölgesinden hangi eti yiyoruz? Sizler için araştırdık...



Koyun etini seven de çoktur sevmeyen de. Gelin birlikte koyunun hangi bölgesinden hangi etin çıktığını öğrenelim ve onu daha bilinçli tüketelim...

Koyunun hangi bölgesinden hangi et çıkar?

Gerdan - Hayvanın boyun kısmıdır. Kemikli olarak haşlanabilir, etleri ayıklandıktan sonra kullanılabilir.

Kürek - Hayvanın ön bilek eklemine kadar devam eden kol kısmının baş tarafında bulunur. Kemikli etin kullanılabileceği tüm yemeklerde tercih edilebilir.

Kol - Hayvanın kol kısmından kesilir. Tas kebabı hazırlamak için uygundur.

Kemiksiz kol - Hayvanın kol kısmının ön göğüs kısmına doğru olan ve kemik içermeyen bölümüdür. Her türlü tencere yemeklerinde kullanılabilir.

Rosto - Hayvanın kol kısmından çıkartılır. Kuzunun ağır olan tadını almak ve aromalandırmak için sarımsak, karabiber, defne yaprağı ve biberiye eklenerek yüksek ateşte mühürlenip daha sonra fırında, düşük ısıda uzun süre pişirilebilir.

Sotelik kuşbaşı - Koyunun kol kısmının ön tarafından çıkartılır. Sotelenebilir.

Külbastı - Hayvanın döş kısmının kola yakın en uç kısmından çıkartılır. Kemiksizdir, ince ince dilimlenip yassı hale getirilir ve daha sonra ızgarada pişirilir.

Kıyma - Dana etinden elde edilen kıyma ile karıştırıldığında çok lezzetli olur.

İncik - Hayvanın diz ve dirsek eklemi altıdır. Haşlanmak ve fırında pişirmek için uygun bir ettir.

Küşleme - Hayvanın sırt kısmından elde edilir. Çok kıymetlidir. Oldukça yumuşak bir etdir. Omurgadan çıkar ve yalnızca 15 cm. uzunluğunda olur. Sinirsiz olan bu etten her hayvanda bir parça bulunur.

Sırt - Pirzola yaptıktan sonra kalan kaburganın da yer aldığı etin kemikli kısmıdır. Haşlama ve dolma yapımına uygundur. Fırınlanıp, ızgara da yapılabilir.

Fileto - Böbrek yatağı alt kısmında kalan ve hayvanın döşe yakın olan kısmından çıkartılır. Bu et kemiksizdir.

Kalem pirzola - Kuzu kafesi olarak satılabileceği gibi dilimli olarak mangalda veya ızgara döküm tavada pişirilebilir. Hayvanın en yumuşak kısımlarından biridir.

Bütün but - Hayvanın but kısmıdır.

Kemiksiz but - But eti kemiklerinden arındırıldıktan sonra kavurma hazırlamak ve kendi yağı ile pişmek için uygundur.

Külbastı - Hayvanın kol kısmından çıkarılabildiği gibi butun da döş kısmına yakın olan en uç kısmından elde edilebilir.

Kemikli haşlamalık - But etinin kesilmesiyle elde edilen kemikli parçalardır.

Şişlik - Kemiklerinden sıyrılmış but etinden elde edilir. Çöp şişe uygundur.

Rosto - Hayvanın but kısmından çıkartılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.